Influenciadora de moda Priscilla Dahliwal listou algumas dicas para o uso de acessóriosDivulgação

Publicado 06/08/2023 06:00

Incorporar acessórios nas suas produções podem fazer toda a diferença no visual. Você só precisa saber como combinar essas peças para compor um visual cheio de estilo em qualquer ocasião. Eles são os verdadeiros aliados têm a capacidade de criar uma maior variedade de produções. O look está básico ou repetitivo? Troque o sapato, inclua um cinto, adicione um relógio e pronto! Para ajudar nessa composição, a influenciadora de moda Priscilla Dahliwal listou algumas dicas. Confiram!

Cinto - O cinto é um acessório coringa e que definitivamente nunca sai de moda. Ao longo dos anos, eles passaram por diversas tendências e transformações, e sempre se reinventaram entre tamanhos, cores, estampas e texturas. Os cintos garantem um toque de originalidade e personalidade, além de darem um up em qualquer combinação mais básica. Você pode incluí-lo tanto em uma calça para dar um toque mais “arrumadinho ao look” ou até mesmo para acinturar um vestido ou camisão.

Brincos - Discretos ou daqueles que chamam a atenção, os brincos são a maneira mais fácil de arrematar uma produção. Se você não tem o costume de usar, os pequenos podem ser uma boa opção para o start. Hoje em dia com a prática do home office e reuniões por vídeos chamadas eles são praticamente o seu novo uniforme já que é o seu rosto que fica em evidência.

Lenços - Versátil e sofisticado, o lenço é uma ótima opção para incrementar looks de diferentes formas e estilos. Eles são super versáteis e podem surgir de diferentes maneiras na sua produção, desde de maneira mais clássica, como no pescoço, ou como um truque de estilista, amarrado na bolsa.

Bolsas - Mais do que um item essencial para o dia a dia, as bolsas são ótimas aliadas para tornar a produção mais fashionista, e o melhor: sem precisar quebrar a cabeça na hora de combinar, já que não tem regra e você pode investir no que te faz sentir bem. Bolsas clássicas com cores e estampas repaginadas, modelos mais modernos com cores neutras ou tudo junto – cores e modelos mais ousados e divertidos. Hoje em dia, temos diversos modelos para você se apaixonar e adotar como sua queridinha.

Agosto Dourado: amamentar é um gesto de amor

Amamentar é vida! Estamos no Agosto Dourado, a campanha que visa incentivar e conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno. Amamentar é um gesto de amor e um momento de conexão entre mãe e filho, além de ser fundamental para a saúde e bem-estar de ambos. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rede BLH-BR) do IFF/Fiocruz conta com 230 Bancos de Leite e 234 Postos de Coleta.

"Amamentar pode ser mais difícil do que se imagina: as mães que tiverem dificuldades, devem procurar ajuda imediatamente. Não é normal ficar sentindo dor ao longo dos dias. Uma pega errada pode comprometer o processo ao longo prazo. Bancos de leite gratuitos e consultoras de amamentação costumam ajudar muito!", explica a médica com especialização em pediatria e sono infantil, Ana Jannuzzi.

Toda mulher que deseja doar leite materno para a Rede, deve estar amamentando o seu bebê, ser saudável e não fazer uso de medicamentos que interfiram na amamentação e não consumir bebida alcoólica ou drogas ilícitas. Ao entrar em contato, as interessadas receberão todas as orientações de como coletar o leite e conservá-lo até o momento da entrega no Bancos de Leite.

Como doar leite materno?

Acesse o portal e clique no Encontre o Banco de Leite Humano mais próximo no Brasil, no link: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs

Beleza da Alma

“Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho”.