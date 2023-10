Dona Déa Lúcia revela que está namorando - Reprodução

Publicado 27/10/2023 09:00

Olá, meninas!

No último domingo, a querida Dona Déa, mãe do saudoso humorista Paulo Gustavo, revelou que está namorando e muito feliz. Ela surpreendeu a plateia do programa “Domingão com Huck” ao declarar: “Eu tenho um namorado lindo. Um coroa maravilhoso”. E tá errada? Não existe idade para ser feliz! Recentemente a artista completou 76 anos e esbanja simpatia e vitalidade.

Só que, infelizmente, nem todas as mulheres nessa idade têm uma vida amorosa ativa. O relacionamento e a vida sexual nessa idade ainda é um grande tabu para muitas pessoas e principalmente para nós, mulheres.

“Manter a relação sexual ativa nesse período traz diversos benefícios. Quando a mulher está nessa fase, é importante ela reconhecer seu corpo, ver o que ele gosta e precisa. Para o ressecamento vaginal, é bom investir em lubrificantes à base de água. A prática sexual irá fortalecer os músculos pélvicos, evitando a incontinência urinária, além de proporcionar alívio do estresse e melhora no humor, proporcionando bem-estar”, explica a ginecologista Dra. Natacha Machado.

Ainda existem muitos preconceitos e mitos relacionados à sexualidade nessa fase. Mas o mercado para a saúde e cuidados da mulher madura vem crescendo. Cada casal é único e é importante que trabalhem juntos para encontrar maneiras de manter uma vida sexual satisfatória durante a terceira idade e em qualquer fase da vida. A compreensão e a exploração de novas possibilidades podem ajudar a manter a intimidade e o prazer.