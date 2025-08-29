Transforme seus looks básicos com peças que são puro charme e aconchego - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 09:40

Olá, meninas!

A camurça é aquele tipo de material que nunca some de vez do nosso guarda-roupa, mas agora ela voltou com tudo — e mais versátil do que nunca! Ela tem esse poder de deixar o look instantaneamente quentinho, charmoso e com aquele toque retrô que a gente ama.



O mais legal é que dá pra brincar à vontade: misturar texturas, criar sobreposições e até variar as proporções sem perder o ar moderno. E se engana quem pensa que a camurça é só para um estilo específico — nas ruas e no Instagram, tem look para todos os gostos. Então, bora se inspirar?



Imagina uma jaqueta de camurça caramelo reinando no look: ela entra em cena com um jeans folgadinho, suéter quentinho e um tênis com carinha vintage. O truque de mestre? Sobrepor uma gola branca e completar com acessórios que fazem toda a diferença. Pronto, até o visual mais básico ganha vida.



Outra ideia incrível é apostar num blazer de camurça mais escuro, mas com um detalhe que muda tudo: um cinto largo marcando bem a cintura. Fica chique, moderno e dá uma nova leitura para a peça, provando que um simples acessório pode transformar o look inteiro.



E para aqueles dias de clima indefinido, o casaco de camurça é a terceira peça perfeita. Ele fica uma graça por cima de vestidos levinhos, como um branco com poás delicados. O contraste entre os tecidos deixa o visual cheio de informação de moda, mas sem pesar. Finaliza com acessórios minimalistas e confortáveis e você tem um look prático e estiloso para encarar o dia.