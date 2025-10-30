Com leveza e disciplina, dá pra se preparar sem surtar e chegar confiante no grande dia - Reprodução/Internet

Com leveza e disciplina, dá pra se preparar sem surtar e chegar confiante no grande diaReprodução/Internet

Publicado 30/10/2025 09:28

Olá, meninas!

Chegou aquele momento do ano em que o coração bate mais forte e o café vira o melhor amigo: o ENEM 2025 está chegando! As provas acontecem nos dias 9 e 16 de novembro, e milhões de estudantes em todo o Brasil estão se preparando para dar esse grande passo rumo ao ensino superior.



No primeiro domingo, os candidatos vão encarar Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30 de duração. Já no segundo dia, vem a maratona de Matemática e Ciências da Natureza, com até cinco horas de prova.

Só de pensar já dá aquele friozinho na barriga, né? Mas respira fundo, porque pânico aqui não tem vez.



Segundo Cláudio Matos, fundador de uma plataforma de ensino online, o segredo para se dar bem é equilíbrio e constância. Ele explica que o ENEM é uma prova que exige mais do que conhecimento: pede estratégia, foco e uma rotina organizada. “Quem consegue organizar o tempo, revisar os conteúdos e praticar com questões anteriores chega muito mais seguro e preparado”, explica Cláudio.



Mas não é só sobre decorar fórmulas e textos, viu? O emocional conta (e muito!). Cláudio lembra que muitos estudantes dominam a matéria, mas acabam perdendo pontos por causa do nervosismo. “Treinar a concentração e praticar técnicas de respiração faz toda a diferença na reta final”, garante. E a gente sabe: mente tranquila é meio caminho andado pra arrasar!



O resultado do ENEM sai em janeiro de 2026, e as notas poderão ser usadas para entrar em universidades públicas pelo Sisu, conseguir bolsas pelo Prouni e até financiamentos pelo Fies. Ou seja, é a porta de entrada pra vários sonhos começarem a se realizar.



E pra quem está firme nos estudos, a dica é manter uma rotina que funcione de verdade. Monte um cronograma realista, respeite seus limites e reserve um tempo pra revisar o que já foi estudado — pelo menos duas vezes antes da prova.

Revisar é essencial, é o que consolida o aprendizado e ajuda o conteúdo a ficar fresquinho na memória. Também vale muito resolver provas antigas, porque isso ajuda a entender o estilo das questões e a controlar o tempo durante o exame.



Mas olha, nada de virar a noite estudando ou esquecer do seu bem-estar, combinado? Alimentação equilibrada, pausas entre os estudos e boas noites de sono fazem parte da preparação.

Ninguém rende bem exausta, e descansar também é estudar. Se puder, simule o dia da prova: escolha um ambiente tranquilo, cronometre o tempo e pratique como se fosse pra valer. Assim, você reduz a ansiedade e cria uma estratégia que te deixa mais segura no grande dia.

