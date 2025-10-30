Com leveza e disciplina, dá pra se preparar sem surtar e chegar confiante no grande diaReprodução/Internet
No primeiro domingo, os candidatos vão encarar Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30 de duração. Já no segundo dia, vem a maratona de Matemática e Ciências da Natureza, com até cinco horas de prova.
Segundo Cláudio Matos, fundador de uma plataforma de ensino online, o segredo para se dar bem é equilíbrio e constância. Ele explica que o ENEM é uma prova que exige mais do que conhecimento: pede estratégia, foco e uma rotina organizada. “Quem consegue organizar o tempo, revisar os conteúdos e praticar com questões anteriores chega muito mais seguro e preparado”, explica Cláudio.
Mas não é só sobre decorar fórmulas e textos, viu? O emocional conta (e muito!). Cláudio lembra que muitos estudantes dominam a matéria, mas acabam perdendo pontos por causa do nervosismo. “Treinar a concentração e praticar técnicas de respiração faz toda a diferença na reta final”, garante. E a gente sabe: mente tranquila é meio caminho andado pra arrasar!
O resultado do ENEM sai em janeiro de 2026, e as notas poderão ser usadas para entrar em universidades públicas pelo Sisu, conseguir bolsas pelo Prouni e até financiamentos pelo Fies. Ou seja, é a porta de entrada pra vários sonhos começarem a se realizar.
E pra quem está firme nos estudos, a dica é manter uma rotina que funcione de verdade. Monte um cronograma realista, respeite seus limites e reserve um tempo pra revisar o que já foi estudado — pelo menos duas vezes antes da prova.
Mas olha, nada de virar a noite estudando ou esquecer do seu bem-estar, combinado? Alimentação equilibrada, pausas entre os estudos e boas noites de sono fazem parte da preparação.
