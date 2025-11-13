Passarelas moldam tendências para a próxima estação - Marcelo Soubhia / @agfotosite/Divulgação

Publicado 13/11/2025 09:33

Olá, meninas!

Amigas, talvez vocês nem imaginem, mas o que rola nas passarelas mundo afora acaba, sim, parando dentro do nosso nécessaire. De Paris a São Paulo, maquiadores e cabeleireiros pensam em cada detalhezinho — da textura da base ao jeitinho que o cabelo vai cair — pra criar aquelas tendências que a gente ama copiar (ou adaptar, né?). Mas no fim das contas, é a gente, sentada na plateia ou assistindo de casa com um cafezinho, que decide se aquilo vai virar moda de verdade ou não.



E olha… com o verão chegando, as apostas de beleza começam a pipocar em todo canto! Revistas, editoriais, TikTok — é palpite pra tudo que é lado. Só que, no fim, poucas tendências realmente pegam. A verdade é que tudo isso tem um pezinho na nostalgia. Porque fala sério, tem algo mais atual do que reviver o passado com um toque moderno? Pois é, as trends que prometem bombar no próximo verão têm tudo a ver com isso! E se ainda não fazem parte da sua rotina de beauté, pode se preparar: elas vão invadir o seu nécessaire em 3, 2, 1...



Pálpebras em foco



Lembra quando o olhar poderoso era tudo nos anos 90 e 2000? Pois é, depois de um bom tempo sumidas por causa da onda do “menos é mais”, as sombras voltaram a brilhar — literalmente! Agora, o visual vem repaginado: pele leve, lábios com gloss transparente, nada de cílios exagerados… e olhos com aquele toque cintilante que ilumina tudo. Traduzindo: pode tirar suas sombras antigas do fundo da gaveta, porque o foco voltou pros olhos, bebê!



Delineado reinventado



Se tem uma coisa que nunca sai de moda é o delineado — só que agora ele vem com um twist! No SPFW, rolou de tudo: traços gráficos, materiais diferentes, linhas coloridas e muito brilho.

A ideia é se divertir, sabe? Não precisa copiar igualzinho das passarelas. É só adaptar pro seu dia a dia: uma caneta colorida aqui, um delineado metálico ali, e pronto! É aquele toque ousado que transforma até o look mais básico. Bora liberar a artista que existe dentro de você e brincar com o delineado sem medo!



Cabelos de lado



Quem diria que mudar a risca do cabelo faria tanta diferença, né? Pois é, em Milão, a Fendi apostou em penteados com a risca lateral e fios super alinhados com gel — e o resultado foi puro charme! Aqui no Brasil, Celso Kamura seguiu o mesmo caminho na beleza da À la Garçonne: cabelo com carinha de molhado e risca lateral bem marcada. O look é chique, prático e ainda dá aquele ar de “acordei linda sem esforço”. Pode anotar: o cabelo de lado vai ser o queridinho do verão!



Ou seja, amiga: o futuro da beleza tem cheirinho de passado, mas com muito frescor e personalidade. Tá na hora de brincar, testar e se apaixonar de novo por maquiagem e cabelo — do jeitinho que a gente ama!

