Exames simples que fazem toda a diferença - Reprodução/Internet

Exames simples que fazem toda a diferençaReprodução/Internet

Publicado 14/11/2025 09:30

Muita gente acha que o diabetes é só uma questão de controlar o açúcar no sangue, né? Mas a verdade é que ele vai muito além disso. Quando o açúcar fica alto demais, ele começa a “estragar” o caminho por onde o sangue passa. É como se fosse uma ferrugem que vai corroendo os vasos aos pouquinhos, sem fazer barulho — até causar um problema maior.

O cirurgião vascular Dr. Caio Focassio explica que o grande perigo do diabetes é justamente o que a gente não vê. O açúcar em excesso danifica as paredes das artérias, envelhece os vasos e atrapalha a circulação. E o pior é que isso pode acontecer mesmo em pessoas jovens. Tem estudo mostrando que um diabético de 40 anos pode ter vasos parecidos com os de uma pessoa de 60! Aí fica mais fácil entender por que tanta gente com diabetes acaba tendo problema no coração, no cérebro ou nas pernas mais cedo.

E sabe onde os primeiros sinais costumam aparecer? Nos pés. É ali, bem quietinho, que o corpo começa a dar o alerta.

Quando a pessoa tem diabetes, ela pode perder um pouco da sensibilidade nos pés — o que significa que uma feridinha simples pode passar despercebida. E se o sangue não circula bem, essa ferida demora a cicatrizar, pode inflamar e virar uma infecção séria. No Brasil, o diabetes é responsável por mais de 70% das amputações que não têm relação com acidentes. E o mais triste é saber que a maioria delas poderia ser evitada com mais atenção, acompanhamento e prevenção.

O Dr. Caio costuma dizer que a amputação é o fim de uma história que poderia ter sido diferente. Coisas simples do dia a dia já fazem uma baita diferença: olhar os pés todos os dias, secar bem entre os dedos, não andar descalço e procurar um médico se aparecer qualquer ferida. Parece detalhe, mas é cuidado que salva.

E tem outro ponto que pouca gente lembra: não adianta só medir a glicose. Também é importante checar como anda a circulação. Existem exames bem simples, como o Doppler, que mostram se o sangue está chegando direitinho em todos os cantos do corpo. Segundo o médico, esse tipo de exame deveria ser tão comum quanto o teste de glicemia, porque ajuda a identificar entupimentos nas artérias antes que os sintomas apareçam.

O diabetes também pode afetar a microcirculação, que são aqueles vasinhos que levam oxigênio e nutrientes pros tecidos. Quando isso não vai bem, até uma bolha pode ser sinal de alerta. “Uma bolha em um pé diabético não é só uma bolha”, explica o doutor. “Ela mostra que a circulação está pedindo socorro.”

No fim das contas, o açúcar em excesso funciona mesmo como uma ferrugem: vai corroendo os vasos aos pouquinhos, sem a gente perceber. Por isso, o cuidado precisa vir antes, com prevenção, acompanhamento e carinho com o próprio corpo. Porque quando a gente cuida cedo, evita muita dor lá na frente.