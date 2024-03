Obras tem previsão de entrega até abril - Prefeitura de Duas Barras

Publicado 19/03/2024 11:42

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Duas Barras iniciou, em janeiro, as obras para adequações e adaptações da Creche Escola Municipal Anna Mary Mussy de Carvalho, localizada em Monnerat, 2º distrito de Duas Barras. Os serviços foram estimados em cerca de R$ 295 mil de recursos municipais.

Com prazo de 90 dias para ser concluída, portanto até abril, a reforma pretende aprimorar a infraestrutura do espaço através da pintura interna e externa, construção de muros de fundos e lateral, nova lavanderia e varanda nos fundos, abertura de novas janelas, portão para recebimento de alimentos com uma área de passeio coberta e ampliação da cobertura da entrada principal. Também serão realizadas a regularização e pintura do piso do pátio interno central, que se encontra com fissuras e rachaduras.