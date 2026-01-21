Mattos Nascimento - Revista Raça

Duas Barras se prepara para viver mais um grande encontro de fé com a realização da 4ª Expo Gospel, no próximo sábado (24), um evento que já se consolidou no calendário cultural do município. A programação acontece na Praça Governador Portela, no Centro da cidade, reunindo famílias, igrejas e visitantes em um dia marcado por louvor, adoração e celebração.

A partir das 13h, o público poderá acompanhar a abertura das atividades infantis, pensadas especialmente para envolver as crianças em um ambiente acolhedor e festivo. Em seguida, alunos da ACD farão uma apresentação especial, valorizando a inclusão e a participação de todos na programação.

Ao longo da tarde, o palco receberá atrações locais e regionais, com show de Renata Frez e Banda, apresentação da Banda New Song e o Ministério de Adoração Filadélfia, criando um clima de comunhão e preparação espiritual para os grandes momentos da noite.

Às 18h30, o cantor Mattos Nascimento sobe ao palco, levando ao público canções que marcaram gerações e mensagens de fé e esperança. Encerrando a programação, às 21h, a consagrada banda Novo Som promete emocionar o público com um show repleto de louvor e inspiração.

Com o tema “Expo Gospel — fé que une, louvor que emociona”, o evento convida moradores e visitantes a viverem um dia especial, fortalecendo valores de união, espiritualidade e convivência comunitária.

A 4ª Expo Gospel é uma realização da Prefeitura Municipal de Duas Barras, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio da FUNARJ, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.