Vacinação da segunda dose em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:03

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses da vacina Coronavac, a Prefeitura de Duque de Caxias retoma nesta segunda-feira (19/04) a aplicação dessas doses nos caxienses que já tomaram a primeira dose. Nesta segunda-feira, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar a segunda dose apenas para quem tomou a primeira dose no dia 23 de março nos seguintes locais:



- Gramacho (Praça Beto o Amigo)

- Praça do São Bento (entrando pela rua da Feuduc)

- Parque Fluminense (Praça do Galo)

- Parque Nossa Senhora do Carmo (UBS Calundu)

- Pantanal (Próximo ao Colégio Maria Tenório)

- Praça do Carmo (Próximo ao antigo Restaurante Mussarela)

- Parque Esperança (São Bento – Praça do Braguinha)



Nestes mesmos pontos de vacinação a Prefeitura também estará vacinando, com a primeira dose de Astrazeneca, pessoas com 59 anos ou mais.

A administração municipal reforça que todos devem se dirigir aos locais onde tomaram a primeira dose no dia 23 de março. Todos devem levar cartão de vacinação e documento de identificação. O objetivo é agilizar o processo de vacinação, além de evitar transtornos