Publicado 17/01/2023 17:32 | Atualizado 17/01/2023 17:40

Magé - A Prefeitura de Magé segue colocando a saúde da cidade em outro patamar. Depois de iniciar a reforma do Hospital de Magé, a antiga Casa de Saúde, localizada às margens da BR-493, será o Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade, unidade da rede de urgência e emergência referência na região em Traumato-Ortopedia e neurocirurgia. As obras já foram iniciadas e o local terá 152 leitos, sendo 30 de CTI, 6 salas de cirurgia e centro de imagem com exames de alta complexidade.

“É um sonho de todos nós mageenses ter de volta o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Não só os moradores do 1º distrito sentem falta, mas toda a cidade, porque funcionava muito bem e, resgatar isso, trazendo mais saúde, é gratificante e prazeroso. A Saúde é prioridade na nossa gestão e aqui na antiga casa de saúde, além de toda essa estrutura, teremos um centro de imagem com aparelhos modernos. Vai ser um hospital preparado e equipado para atender não só Magé, mas a população de todo redor”, garante o prefeito Renato Cozzolino.



A secretária de Saúde, Larissa Storte, visitou a obra com o prefeito e a vice-prefeita, Jamille Cozzolino. Para ela, o hospital vai colocar a saúde de Magé em outro patamar.

“Um hospital desse tamanho no município vai ser fundamental, porque estamos na beira da BR-493 e nós vamos atender aqui cirurgias de Traumato-Ortopedia, neurocirurgia, além de serviços e exames de alta complexidade. O Hospital mais próximo da região é o Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, para atender todo esse perímetro, mas com a reabertura do Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade todo mundo vai ganhar. Será um hospital de 1º porte, com uma estrutura fantástica, além da emergência adulto e pediátrica”.