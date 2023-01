Futsal, voleibol, handebol, futebol de campo, natação, atletismo, xadrez, futmesa e tênis de mesa : Colégios municipais, estaduais e da rede de ensino privada serão integrados aos jogos que começam no próximo domingo (24). - Reprodução.

Publicado 12/01/2023 12:48

Magé - O Dragão da Baixada abriu as inscrições para os testes nas categorias sub-9, 11, 13, 15 e 17. As peneiras serão em Santo Aleixo, no Andorinhas FC; Vila Inhomirim, no Poliesportivo Dejair Corrêa e Magé, no Tênis Clube. Para participar basta levar o documento de identidade nos respectivos locais de teste, em horário comercial. O atleta deve ir com um responsável e é permitido se inscrever em mais de um teste.

“O principal objetivo do projeto é revelar jogadores. Principalmente do Município! Esse é um momento delicado e importante do projeto, precisamos observar o maior número de jogadores possíveis e tenta dar oportunidade para todos que desejam. Estaremos de braços abertos para receber os bons jogadores”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

Calendário

Magé, Magé Tênis Clube

Sub-9 ao 13, às 18h, 17/1

Sub-15 ao 17, às 18h, 19/1

Santo Aleixo, Andorinhas FC

Sub-19 ao 13, às 18h, 24/1

Sub-15 ao 17, às 18h, 26/1

Fragoso, Poliesportivo Dejair Corrêa

Sub-9 ao 13, às 18h, 31/1

Sub-15 e 17, às 18h, 2/2