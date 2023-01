Enel Distribuição Rio realiza operação 'Energia legal' em Magé - Divulgação

Enel Distribuição Rio realiza operação 'Energia legal' em Magé Divulgação

Publicado 10/01/2023 21:45

Magé - A Enel Distribuição Rio realiza até sexta (13) a operação Energia Legal em Magé. O projeto tem o objetivo de combater as fraudes e os furtos de energia e conscientizar a população dos riscos e prejuízos desta prática. Para isso, a companhia reúne uma força-tarefa com equipes de inspeção, em parceria com a Polícia Civil, para fiscalizar e retirar as ligações clandestinas. Adicionalmente, a distribuidora leva uma série de serviços para os seus clientes, como uma unidade móvel de atendimento, dicas de consumo consciente de energia e troca gratuita de lâmpadas.

Até hoje, nas 35 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Rio, a companhia identificou furto de energia em 15.878 clientes, sendo 14.596 residências e 1.282 comércios nas 23 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica, além de colocar em risco toda a população. Estima-se que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Clientes que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, também estão colocando em risco as suas vidas e da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

Atendimentos e consumo consciente de energia

Durante a operação, os moradores de Magé também terão acesso a diversas ações da Enel Rio por meio de uma unidade móvel de atendimento que ficará localizada nos seguintes pontos: Praça da Coroa, Praia do Imperador, Praça 7 de Setembro e Praça da Capela. Nessa unidade, os clientes poderão solicitar vários serviços, como segunda via de conta e troca de titularidade, bem como parcelamentos de dívidas.

Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também disponibilizará dicas de segurança e de consumo consciente de energia. Além disso, a distribuidora oferecerá informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. O cliente também poderá efetuar o cadastro e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até duas lâmpadas de LED.

Serviço

Unidade móvel

Dia 10/1

Local: Praça da Coroa

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Estrada Real de Mauá s/nº, Praia da Coroa – Mauá (próximo ao supermercado Rede Economia)

Dia 11/1

Local: Praia do Imperador

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira 1.300, Praia do Imperador – Mauá (em frente ao Ginásio Poliesportivo Edson Alves)

Dias 12/1

Local: Praça 7 de Setembro

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Rua Dona Elvira s/nº, Piabetá (em frente ao playground no Centro de Piabetá)

Dias 13/1

Local: Praça da Capela

Horário: 8h30 às 17h

Endereço: Estrada Municipal 325, Santo Aleixo