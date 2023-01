Réveillon em Magé reuniu mais de 100 mil pessoas - Gilson Costa Jr/Divulgação

Publicado 04/01/2023 18:29

Magé - O maior Réveillon da Baixada Fluminense voltou! Após dois anos sem festa da virada devido à pandemia, mais de 100 mil pessoas celebraram a chegada de 2023 em Magé. Na virada, 70 mil pessoas festejaram o novo ano com show de Os Barões da Pisadinha e mais de 10 minutos de queima de fogos. Já no domingo (1), mais de 30 mil pessoas curtiram o primeiro dia do ano ao som do Grupo Clareou.

“Mais um ano passou e a sensação de dever cumprido toma conta. Poder caminhar nas ruas de Magé e encontrar uma população mais alegre é o que nos motiva a continuar nessa luta. Fizemos essa festa para trazer alegria e comemorar a chegada de 2023. Quero agradecer do fundo do meu coração e dizer que esse ano vai ser especial para cada mageense e para o município de Magé”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



“Conseguimos superar todos os obstáculos e atingir nossos objetivos. Um novo ano está chegando e com ele inúmeros projetos da nossa gestão estão por vir. Muito já foi feito, mas faremos ainda mais”, completou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.



Além dos shows principais, passaram pelo palco do maior Réveillon da Baixada, artistas locais mageenses como os DJ's Maurinho, Lippe, Boka e Letth, a dupla sertaneja Rômulo & Ricardo, os grupos de pagode Só Alegria e CDC, e a cantora Beth Fávaro.

"Foi épico! É uma grande valorização da nossa cidade, são dezenas de milhares de pessoas que festejaram o novo ano aqui em Magé. Essa é a importância da realização de grandes eventos, é uma opção de festejarmos juntos sem precisar ir para a Zona Sul do Rio ou para a Região dos Lagos. E além das atrações principais, também damos oportunidades de artistas mageenses se apresentarem para um público enorme e mostrarem seu trabalho", salientou o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

Com grande público, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública divulgou um balanço que confirmou o sucesso do evento: nenhuma ocorrência de brigas ou tumultos foi registrada, o trânsito fluiu com facilidade e não houve registros de feridos com qualquer tipo de arma. O efetivo do evento contou com 238 policiais militares, 48 agentes da Ordem Pública Municipal e 160 seguranças de empresa privada.