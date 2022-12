Trânsito em Magé terá esquema especial para o Revéillon - Divulgação

Publicado 29/12/2022 17:54

Magé - Após dois anos sem festa de Réveillon devido à pandemia, Magé está organizando dois dias de festa, na Praia do Anil, para celebrar a chegada de 2023. Com shows dos Barões da Pisadinha, no dia 31, e do Grupo Clareou, no dia 1°, a Prefeitura preparou esquemas especiais de trânsito e segurança para melhores organização e conforto da população.

A Prefeitura de Magé já divulgou os objetos que estão liberados ou proibidos para que o público acesse a área de shows. Haverá dois portões para controlar o acesso com revista: na Rua Rigoberto Trinta, ao lado do DPO, e na Rua Francisco Alves, próximo ao Clube Recreativo do Anil. A segurança contará com um efetivo de 238 policiais militares, 48 agentes da Ordem Pública Municipal e 160 seguranças de empresa privada.

O esquema especial de trânsito terá início às 18h e término às 2h do dia seguinte. Serão bloqueadas as seguintes ruas: Av. Roberto Silveira (entre o poliesportivo do Anil e o largo de Olaria), Rua Carlos Franco, Rua Rigoberto Trinta e Rua Francisco Alves. Todo o trânsito será desviado pelas seguintes vias: Rua Quinze de Novembro, Rua Luis Santos, Rua do Tanque e Rua Castro Alves. A Rua Antônio Pinheiro terá acesso apenas para moradores ou pedestres.