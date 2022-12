Balanço de obras e melhorias no sistema de saneamento foi apresentado na Câmara de Vereadores de Magé - Divulgação

Publicado 23/12/2022 10:43

Magé - Nesta última quarta-feira (21/12), representantes da Águas do Rio se reuniram com a Comissão Especial de Saneamento da Câmara de Vereadores de Magé, e apresentaram o balanço de ações de um ano de atuação da concessionária. Até o momento, mais de 17 mil moradores foram beneficiados com obras de ampliação do abastecimento de água na cidade. De acordo com o diretor-superintendente da Águas do Rio, na Baixada, Luiz Fabbriani, a realização de reuniões que mostram as atividades já cumpridas no município reforça a transparência, um dos pilares da empresa.



“Uma das intervenções de destaque foi a inauguração da Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé. Situada no bairro Vila Esperança, a ETA tem capacidade para tratar 330 litros por segundo, armazenar cinco milhões de litros e abastecer cerca de 114 mil pessoas. A unidade, que passou a integrar o sistema de abastecimento de água tratada na cidade, atendeu de imediato a população do primeiro distrito, o que representa em torno de 65 mil moradores”, explicou o diretor.



A Águas do Rio também já ampliou aproximadamente 7,2 km de rede de abastecimento de água, contemplando Centro, Piabetá, Vila Nova, Barbuda e Mundo Novo, trabalhou na melhoria de estruturas existentes e planeja outras intervenções para melhorar o atendimento à população em todo o município.



O relatório com todas as ações da Águas do Rio na região foi entregue ao vereador Silmar Braga (PL), presidente da Comissão.

“Achei muito produtiva e bem esclarecedora essa reunião. Nós, da Câmara dos Vereadores, ficamos muito satisfeitos com a atenção que nos foi oferecida e quero ressaltar que a concessionária pode contar conosco para juntos fazermos a diferença nesta cidade”, finalizou o vereador. Estiveram presentes, ainda, os vereadores Fernando do Salão (DC), Paulo Roberto Portugal (PL) e Betinho do Taxi (PSC).