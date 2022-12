Magé oferece vagas em curso gratuito de Informática - Phelipe Santos/Divulgação

Magé oferece vagas em curso gratuito de InformáticaPhelipe Santos/Divulgação

Publicado 21/12/2022 17:24

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria, Comércio e Geração de Renda, vai realizar inscrições para as primeiras turmas do próximo ano do curso gratuito de Informática Básica, no dia 04 de janeiro de 2023. Serão 80 vagas distribuídas em duas turmas de 40 alunos a partir de 12 anos, com aulas duas vezes por semana (terças e quintas), das 8h às 10h e das 10h às 12h. Os certificados de 55 alunos das últimas duas turmas de 2022 (Básica e Intermediária) foram entregues em cerimônia realizada na Casa do Empreendedor, nesta terça-feira (20-12).



O secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, destacou a importância da qualificação profissional como primeiro passo para conquistar uma vaga no mercado de trabalho.



“A gente quer cada vez mais que as pessoas se qualifiquem, pois o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. Desperta a atenção das empresas o trabalhador com formação porque sabe que o candidato assim tem possibilidade de crescer nas corporações. Por isso, estamos muito satisfeitos de oferecer esta oportunidade de qualificação”, disse o secretário informando ainda que foram formadas cinco turmas este ano.



O perfil de buscar qualificação pode ser identificado na família da dona de casa Ana Paula de Sá Siqueira, de 43 anos. Ela, seu marido e sua filha de 15 anos fizeram juntos o curso e receberam os certificados nesta terça-feira.

Magé oferece vagas em curso gratuito de Informática Phelipe Santos/Divulgação



“Fiquei sabendo através de uma amiga que já fez. Fiz a inscrição, trouxe a minha filha e meu esposo também. A gente tem computador em casa e mexe em coisas que não agregam nada em conhecimento das ferramentas digitais. Gostamos muito do curso e pretendemos cursar os módulos seguintes (Intermediária e Avançado)”, contou Ana Paula que retomou os estudos e fez curso pré-vestibular este ano para cursar Pedagogia ou Serviço Social.



Inscrições – As inscrições para as primeiras turmas do curso de Informática Básica em 2023 serão realizadas das 9h às 17h no dia 04-01, na Casa do Empreendedor. O endereço é Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. Mais informações no WhatsApp (21) 96962-8462. O curso tem duração de dois meses e será realizado de 09 de janeiro a 13 de março, na Faetec Magé. “Fiquei sabendo através de uma amiga que já fez. Fiz a inscrição, trouxe a minha filha e meu esposo também. A gente tem computador em casa e mexe em coisas que não agregam nada em conhecimento das ferramentas digitais. Gostamos muito do curso e pretendemos cursar os módulos seguintes (Intermediária e Avançado)”, contou Ana Paula que retomou os estudos e fez curso pré-vestibular este ano para cursar Pedagogia ou Serviço Social.As inscrições para as primeiras turmas do curso de Informática Básica em 2023 serão realizadas das 9h às 17h no dia 04-01, na Casa do Empreendedor. O endereço é Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. Mais informações no WhatsApp (21) 96962-8462. O curso tem duração de dois meses e será realizado de 09 de janeiro a 13 de março, na