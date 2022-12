Magé encerra oficinas de Natal - Divulgação

Magé encerra oficinas de NatalDivulgação

Publicado 16/12/2022 19:23

Magé - O clima natalino invadiu o Calçadão de Magé, nesta quinta-feira (15), no encerramento da 2ª temporada das oficinas da Fundação Educacional e Cultural. Os alunos da oficina de canto fizeram uma cantata de natal, os de artesanato mostraram suas peças e a galera de desenho participou de uma exposição.

Magé encerra oficinas de Natal Divulgação



“Esse ano tivemos 268 alunos e não poderíamos finalizar o encerramento desta temporada sem comemorar. Nossos estudantes mostraram o que aprenderam. Os alunos de Canto, por exemplo, participaram de um lindo coral natalino. E as turmas de desenho e artesanato representaram com lindas peças e obras de arte”, explica a presidente da Fundação, Sandra Ramaldo.



Luzimar Pereira, de 48 anos, fez a oficina de artesanato e já vai começar a ganhar dinheiro com o que aprendeu durante os dois meses. “Esse ano tivemos 268 alunos e não poderíamos finalizar o encerramento desta temporada sem comemorar. Nossos estudantes mostraram o que aprenderam. Os alunos de Canto, por exemplo, participaram de um lindo coral natalino. E as turmas de desenho e artesanato representaram com lindas peças e obras de arte”, explica a presidente da Fundação, Sandra Ramaldo.Luzimar Pereira, de 48 anos, fez ae já vai começar a ganhar dinheiro com o que aprendeu durante os dois meses.

Magé encerra oficinas de Natal Divulgação

"Sempre gostei de arte e isso pra mim é tudo. Eu admiro todos que trabalham nessa área e durante as aulas aprendi muita coisa legal. Sempre gostei de artesanato, mas agora quero ganhar um dinheiro com isso. Pretendo me inscrever em janeiro para a de desenho também, amo esse mundo das artes”.



O pequeno José Pedro, de 8 anos, sempre gostou de desenho anime e quando ficou sabendo da oficina pediu para a mãe Ana Carla fazer sua inscrição. Ele vem com a mãe toda semana de Guapimirim para estudar. Ana ficou orgulhosa em ver o desenho do filho exposto.

Magé encerra oficinas de Natal Divulgação



“Meu filho já gostava de desenhar e consegui encontrar aqui em Magé esse curso gratuito, porque não moro na cidade e venho de Guapi. Ele não falta nenhuma aula e gosta muito do professor Everton. Estou muito feliz e orgulhosa por ver o desenho do meu filho exposto, o menino tem talento”, garante a mãe.



As inscrições para as novas turmas começam no dia 16 de janeiro e o início das aulas no mês seguinte. O interessado em participar em uma das sete oficinas (violão, canto, teclado, desenho, artesanato, desenho anime e libras) pode procurar a Casa Mageense de Cultura, de segunda a sexta, das 9h às 17h, para realizar a matrícula. “Meu filho já gostava de desenhar e consegui encontrar aqui em Magé esse curso gratuito, porque não moro na cidade e venho de Guapi. Ele não falta nenhuma aula e gosta muito do professor Everton. Estou muito feliz e orgulhosa por ver o desenho do meu filho exposto, o menino tem talento”, garante a mãe.As inscrições para as novas turmas começam no dia 16 de janeiro e o início das aulas no mês seguinte. O interessado em participar em uma das sete oficinas (violão, canto, teclado, desenho, artesanato, desenho anime e libras) pode procurar ade segunda a sexta, das 9h às 17h, para realizar a matrícula.