Fazedores de cultura em MagéDivulgação

Publicado 14/12/2022 22:03

Magé - A sociedade civil e os fazedores de cultura já têm encontro marcado na semana que vem nas reuniões da Pré-Conferência do setor, que serão nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, com uma agenda diversificada para atender todos os setores presentes na cidade de Magé.

“Os encontros da Pré-Conferência de Cultura serão setorizados para que todo o processo de participação acolha as diversas manifestações que temos em Magé. Também vamos estabelecer o Conselho Municipal de Política Cultural”, explica o diretor de Cultura, Victor Machado.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, “nos encontros serão feitas as inscrições presenciais para a Conferência Municipal de Cultura, que terá sua 4ª edição em 2023. As inscrições serão na sede da nossa Secretaria, para as qualificações de eleitor, integrante da Comissão de Organização e candidato a Conselheiro.

As Conferências são uma importante mobilização dos diversos setores sociais para a discussão e construção coletiva de propostas. Elas são realizadas nas instâncias municipal, estadual e nacional, onde o desenvolvimento das discussões leva a criação das políticas públicas.

Agenda da Pré-Conferência

19/12 às 17h - Reunião geral com todas as áreas

20/12

15h - Reunião dos setores de Dança, Artes Cênicas, Música, Literatura, Leitura e Livro

17h - Reunião dos setores de Cultura Afro-brasileira, Identidade, Diversidade e Gênero, Patrimônio Histórico Cultural e Cultura Popular

19h - Reunião dos setores de Artes Visuais/Audiovisual, Arte Digital e Artesanato

21/12 às 17h - Reunião geral com todas as áreas