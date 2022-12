Magé inaugura decoração natalina - Gilson Jr/Divulgação

Publicado 13/12/2022 21:36

Magé - A Prefeitura de Magé inaugura, nesta quinta-feira (15), na Praça Montese, em Pau Grande, às 19h, a Vila Natalina que promete ser a grande sensação da decoração natalina da cidade deste ano. O “Magé Luz 2022” terá - além da tradicional Árvore (este ano de 18 metros de altura) e elementos desenhados de luzes (estrela, trenó e asas de anjos) – Presépio de Luz, Arcos Luminosos, Túnel de Luz Tecnológico Musical e Casinha do Papai Noel, onde as crianças poderão fazer fotos gratuitas com o “Bom Velhinho”.

No dia do acendimento da iluminação do “Magé Luz”, o público também poderá assistir à Parada Natalina, show de música com o cantor Marques Freitas e apresentação do coral Vozes da Educação. A decoração natalina vai até o dia 15 de janeiro, com a seguinte programação musical: Semente do Samba (16-12), Thiago Millores (17), banda Aro 21 (18), Aimê Braz (23), Trio em Fá (25), The Blokes (29), Só Alegria (30), Davi Araújo (06-01), Davi Menezes (07), Malu Original (08), Aghata Souza (13), Gui Netto (14) e Atypical (15). Haverá também praça de alimentação com várias barracas e feira de artesanato na Praça Montese, em todos os dias da decoração natalina.



Os demais distritos de Magé também serão contemplados e receberão decoração especial para o lazer e visitação dos moradores e turistas, a partir da próxima segunda-feira (18). A Praça 7 de Setembro, em Piabetá, ganhará uma árvore de 9 metros, iluminação das árvores naturais e portal guirlanda. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Mauá, será toda iluminada e uma árvore natalina de 16,5 metros montada em frente ao patrimônio histórico.

Na Praça da Estação, em Suruí, será montada uma árvore de 7,5 metros e a Praça de Andorinhas, em Santo Aleixo, também ganhará árvore e presépio de luz. No 1º Distrito (Magé), três pontos ganharão iluminação e elementos temáticos: Rua João Valério, Praça Nilo Peçanha (Praça da Prefeitura) e o Pier da Piedade, que receberá uma árvore de 16,5 metros e uma bola de luz com passagem.



Para além de proporcionar lazer à população e atrair turistas, o prefeito Renato Cozzolino destacou outros pontos importantes para a realização do “Magé Luz”.



“Podemos somar a geração de mais de 300 empregos temporários diretos e indiretos, além de beneficiar dezenas de vendedores ambulantes, pequenos comerciantes e artesãos que terão a permissão de montar barracas na praça de alimentação em torno da Vila Natalina, gerando assim impacto muito positivo na economia local com o consumo de visitantes da cidade e de fora do município”, ressaltou o prefeito.



“Preparamos o ‘Magé Luz’ deste ano com muito mais atrações que foi o do ano passado para ofertar o melhor lazer que a nossa população merece. Tenho certeza que todos vão curtir bastante o maior Natal de todos os tempos. Por isso, eu até sugiro que os mageenses conheçam todos os pontos da nossa cidade que estarão iluminados e decorados. Vale a pena turistar pela cidade, registrar e publicar em suas redes sociais”, disse o secretário.



Fique atento ao trânsito

Para quem for assistir à inauguração ou visitar a Vila Natalina, é preciso prestar atenção às mudanças de trânsito em Pau Grande. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o acesso para visitantes será exclusivo pela Estrada do Goiabal e a saída preferencialmente pela Estrada da Cachoeira, todos os dias das 18h a meia-noite. Os moradores com os veículos cadastrados poderão acessar o bairro também pela Estrada da Cachoeira. O bloqueio para veículos será a partir da nova fábrica da Pakera.



Ainda de acordo com a Secretaria de Transportes, será proibido estacionar nas seguintes vias e trechos: Rua Cruzeiro, do número 1 ao 25 e do número 92 até em frente à Escola Municipal Mané Garrincha; Rua Manoel Vicente Lisboa, do número 94 ao número 39 e Rua Demócrito Seabra, do número 2 ao número 4.