Cerimônia aconteceu no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA), também contou com a aposentadoria da cadela Lua, depois de 8 anos de serviços prestados.Divulgação.

Magé - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) formou, na tarde da última quarta-feira (7), uma nova turma de condutores de cães de busca, resgate e salvamento, aptos para atuar em emergências e desastres em todo o território fluminense. A cerimônia, que aconteceu no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé (2° GSFMA), também contou com a aposentadoria da cadela Lua, depois de 8 anos de serviços prestados, e a apresentação do mais novo integrante do canil CBMERJ: um filhote da raça Braco Alemão, de apenas 4 meses de idade.

"Hoje, formamos mais nove especialistas em operações com cães, que estão aptos para atuar em buscas por vítimas de desabamentos e soterramentos neste verão. Além disso, também integramos à nossa tropa canina um filhote, que vai ser adestrado e treinado para salvar vidas", disse o secretário de Estado e Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Resgates -O Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CBRESC) do CBMERJ prepara os bombeiros para agir na busca por pessoas desaparecidas em áreas de matas e florestas, em deslizamentos de terra e em desmoronamentos, ocorrências comuns no período de chuvas fortes.



A nova turma de especialistas recebeu instruções de sobrevivência em selva, montanhismo, topografia, primeiros-socorros veterinários,psicologia canina, adestramento, seleção de filhotes, além de busca rural, urbana e certificação.

Os alunos também foram submetidos a simulados de desastres naturais, em que o emprego dos binômios (dupla formada pelo militar e o cão de resgate) é indicado. Nessas atividades, os militares aprenderam a medir o tamanho do impacto e a setorizar as áreas a serem trabalhadas pelas equipes de escavação.

Reforço da tropa canina - Além da ampliação do efetivo de condutores, o Corpo de Bombeiros do Rio também ganhou um novo filhote, da raça Braco Alemão, que vai reforçar o canil da corporação. O animal, de 4 meses de idade, vai passar por um treinamento rigoroso de preparação para poder atuar futuramente, junto aos militares, em operações quevisam ao pronto socorro e à segurança da população fluminense.

"Desde jovens, os cães são submetidos a uma rotina intensa de exercícios para estarem preparados para atuar em condições adversas, de dia e de noite, envolvendo cenários de lama, escombros e matas fechadas, com ruídos diversos. O trabalho também envolve o estímulo do olfato, o condicionamento físico e o adestramento. O cão é o melhor amigo do homem e, graças ao seu faro apurado, vem sendo empregado de forma muito eficiente nas operações, indicando as áreas a serem trabalhadas em busca de vítimas', afirmou o 1º tenente William Pellerano, chefe de Operações do canil do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA), em Magé.