Jogo beneficente reúne atletas e artistas em Magé.Reprodução.

Publicado 07/12/2022 16:36

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade realiza no próximo domingo (11/12), a partir das 13 horas, na Arena Futcenter (sintético da Ilha), em Piabetá, uma partida beneficente entre funcionários públicos do município e artistas. A entrada é um brinquedo novo, e o evento iniciará com um torneio para as crianças dos projetos assistidos pela Secretaria de Esporte.



“Estamos buscando dar um fim de ano feliz para as crianças dos nossos projetos. Além do torneio, os brinquedos serão doados para eles e este dia certamente ficará marcado na memória de cada um. Sabemos a situação financeira difícil que a maioria das pessoas está atravessando, e, às vezes, um brinquedo pode fazer a alegria do fim de ano de muitas famílias. Fazer tudo isso em festa e ao lado de ídolos é a cereja do bolo”, afirmou o secretário da pasta, Geilton Camara.



Até o momento, estão confirmados: Nenê, meio-campo do Vasco; Hugo Souza, goleiro do Flamengo; Gabriel Pec, meia-atacante do Vasco; Sassá, atacante do Athletic-MG; Mateusinho, mageense e atleta do Sampaio Corrêa; Jean, ex-Flamengo; Leando Ávila, ex-Flamengo; Wendell, atleta do Zenit e ex-Fluminense; Thales Magno, atacante do Vasco; Paulo Victor, lateral do Vasco; Júnior César, ex-lateral que defendeu os quatro grandes do Rio; Andrade, campeão mundial pelo Flamengo e hexacampeão brasileiro como treinador e o Vander Carioca, pivô do Magé Futsal e campeão da Liga Nacional de Futsal com Corinthians. Por parte dos artistas, Bruno Cabrerizo, Thiago Rodrigues, Gabriel Godoy, Pedro Lamin e Raphael Vianna estarão presentes. A festa finaliza em muita música com Só Alegria, Semente do Samba, Dj Maurinho e Dj Nego.