Magé Futsal enfrenta Vasco na final do Carioca. - Divulgação.

Magé Futsal enfrenta Vasco na final do Carioca.Divulgação.

Publicado 07/12/2022 14:36 | Atualizado 07/12/2022 16:21

Magé - Após vencer o Corrêas em casa, Magé Futsal disputa a final contra o Vasco da Gama, neste sábado (10), no Mato Alto. A campanha do Magé foi de oito jogos, sete vitórias e apenas uma derrota. A partida será às 10h, com jogo único e entrada franca.



“Vamos para uma partida final sólidos, como foi no trajeto inteiro e, agora, não poderia ser diferente. Estamos serenos, mas conscientes de que temos um jogo muito difícil contra uma equipe mais jovem que as últimas do Vasco, cheio de garotos que fazem transições ofensivas e defensivas com muita velocidade,” disse o treinador do Magé Futsal, Marcelo Biro.



O Magé Futsal está na terceira final seguida em apenas dois anos de projeto. No ano de estreia, foi campeão da Liga Carioca. No início de 2022 chegou à final e foi derrotado pelo Corrêas. Agora, no segundo semestre, enfrenta o Vasco.



“Eu fico muito orgulhoso do que construímos nesses dois anos. O projeto já é um sucesso. Nós estamos fomentando o futsal do Rio de Janeiro com a vinda do Vander, Bruninho, Biro e outros nomes conhecidos do esporte. É a realização de um sonho pessoal e coletivo. Espero que o título venha para Magé novamente,” disse o secret&aacuser-menu">Meus links

Meu Horóscopo

Meu Time