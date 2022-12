Mageenses antes abastecidos por caminhão-pipa passam a ter água regular nas torneiras. - Divulgação.

Mageenses antes abastecidos por caminhão-pipa passam a ter água regular nas torneiras.Divulgação.

Publicado 06/12/2022 11:36 | Atualizado 06/12/2022 20:28

Magé - Mais de 28,5 milhões de litros de água por dia. Esse foi o incremento no abastecimento de Magé, após a inauguração da primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. Isso equivale a mais de quinze piscinas olímpicas a mais por dia no sistema de distribuição de água da cidade. Com a iniciativa, cerca de 65 mil moradores passaram a ter água regular em suas torneiras.

A ação também refletiu na diminuição de 75% nas solicitações de caminhão-pipa. Em janeiro deste ano, houve 1.575 pedido. No último mês, esse número caiu para 389. “Comemoramos um ano de atuação da empresa e uma nova realidade na cidade. Esses resultados significam que os moradores estão com o abastecimento regular e não precisam mais do atendimento paliativo do caminhão-pipa. É uma grande conquista, pois muito foi feito para transformar a realidade da Baixada Fluminense, que é tão conhecida por seus problemas históricos de abastecimento”, avalia Paulo Vitor Soares, supervisor de operações da concessionária.

O atendimento por caminhão-pipa era a realidade de vários mageenses, como Paola Sousa, moradora do bairro Flexeiras. “Minha casa nunca teve o fornecimento regular e era bastante complicado, porque eu tenho criança em casa. Então o cuidado com a higiene precisa ser redobrado. Assim, eu passei a comprar caminhão-pipa e o custo era muito alto. Até que a Águas do Rio chegou e trouxe melhorias para o meu bairro. Quando vi a água caindo na minha torneira, vibrei de felicidade. Agora o abastecimento está normalizado. Chega de perrengue!”, comemora.

As ações para a melhoria do abastecimento não param por aí. Com a plena operação da ETA e investimentos em extensões de redes, as regiões de Magé, Suruí e Guia de Pacobaíba (Mauá) terão um fornecimento de água tratada regular e de qualidade. Assim, ao todo, cerca de 114 mil pessoas serão contempladas.

“Além da inauguração da estação de tratamento, realizamos o assentamento de mais de 4 mil metros de rede de água e seguimos ampliando o serviço. Hoje, temos equipes nas ruas da Vila Nova, levando água encanada pela primeira vez para tantos moradores. E o nosso propósito é justamente esse. Trabalhar para garantir o bem-estar dos mageenses, levando dignidade por meio do acesso à água tratada”, finaliza Paulo Vitor Soares.