Prefeitura regulamenta evento na Praça Montese, em Pau Grande.Divulgação.

Publicado 01/12/2022 18:46 | Atualizado 02/12/2022 01:36

Magé - A Prefeitura de Magé vai regulamentar a festa na Praça Montese, em Pau Grande, através de um edital de licitação que será realizado no próximo dia 8 de dezembro, às 14h. O documento tem como objeto a contratação de empresa especializada para a exploração e a comercialização de comida e bebidas. Especificamente para o evento em Pau Grande, a SMCE também definiu como serão a venda de doces e salgados e a atuação dos ambulantes. O Magé Luz 2022 acontece de 15 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023 em todos os distritos.





No tocante à venda de comida e bebidas de modo geral, a licitação será na modalidade maior oferta, com permissão para a instalação de dez barracas temáticas de madeira no tamanho 2 x 2 (4m2) com as ligações de energia oferecidas pela Prefeitura. As regras para a exploração estabelecidas no edital encontram-se no site https://mage.rj.gov.br/licitacoes-e-contratos/ . O lance inicial é de R$ 5.000 por barraca. Quanto à venda de doces e salgados, haverá inscrição e sorteio com pagamento de Taxa de Licença de R$ 1.013,04 relativos a 14 diárias. O pagamento desta taxa poderá ser feito em duas parcelas (50% antes do Magé Luz e 50% depois) e a arrecadação dos valores será por Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

O modelo da permissão contempla 19 barracas de até 2m2, com ligação de energia oferecida pelo Poder Público. Os interessados na venda de doces e salgados devem se inscrever entre 5 e 9 de dezembro através do site da Prefeitura:https://mage.rj.gov.br. A entrega de documentos será de 5 a 12 de dezembro na Subsecretaria de Turismo, no Ginásio Poliesportivo Dejair Corrêa, na Rua C, s/no, em Fragoso, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Se houver mais de 19 interessados, a SMCE realizará um sorteio pelo Instagram da Prefeitura (http://instagram.com/prefeitura_mage) às 18h do dia 12 de dezembro.



No caso dos ambulantes autorizados a vender guloseimas e brinquedos na Praça Montese, serão 20 permissões sem pagamento de taxa. As inscrições, a entrega de documentos e o sorteio ocorrem nos mesmos dias da modalidade “Venda de doces e salgados”.



O Secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço explicou que as regras de exploração para as duas últimas modalidades (doces/salgados e ambulantes) servem apenas para quem tem residência fixa em Magé. “Estamos deixando claro que essas permissões são apenas para os moradores da cidade. Queremos valorizar a nossa gente. Por isso, como documentos, exigimos comprovante de residência, identidade e CPF”, reforçou. Bruno informou que os dias de funcionamento do esquema em Pau Grande com barracas e ambulantes serão 15 (abertura), 16, 17, 18, 23, 25, 29 e 30 de dezembro de 2022 e 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de janeiro de 2023. “A cada ano, temos uma festa de Natal mais bonita que a outra. Tudo para presentear o município com um espetáculo de luz e cores sem precedentes”, finalizou Lourenço.