Cidade ganhou selo bronze de referência em atendimento na Casa do Empreendedor.Divulgação.

Publicado 01/12/2022 18:06 | Atualizado 02/12/2022 01:06

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, ganhou, nesta quinta-feira (1º de dezembro), o selo bronze do prêmio da etapa estadual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de referência em atendimento nas Salas (Casas) do Empreendedor. A cerimônia de premiação aconteceu na sede do Sebrae/RJ, no Centro do Rio.

Magé concorreu entre 79 municípios fluminenses que se inscreveram, com apenas 10 cidades premiadas (oito com selos bronze e prata – quatro em cada e dois com selo ouro). Os objetivos principais da premiação são reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços nas Salas do Empreendedor e ampliar a presença do Sebrae nos municípios através da oferta das soluções de gestão empresarial.

“Este prêmio é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe da nossa Secretaria, cuja parceria com o Sebrae tem sido fundamental para apoiar e orientar os empreendedores locais”, disse o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino.

Na Casa do Empreendedor de Magé, os MEIs têm acesso a serviços gratuitos, como abertura e manutenção dos negócios ligados à Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja) e ao Executivo Municipal, além de suporte para emissão, alteração e cadastro na inscrição municipal, formalização e inserção no Portal do Empreendedor (CNPJ), suporte para pagamento mensal do DAS, entre outros. A Casa do Empreendedor de Magé também oferece palestras e cursos aos MEIs.