Defesa Civil de Magé realiza simulado de evacuação em escolas.Divulgação.

Publicado 01/12/2022 12:33

Magé - Em comemoração ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres (29 de novembro), a Defesa Civil de Magé realizou uma programação especial, que teve início no dia 22 de novembro com uma ação de conscientização na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. Também foram realizadas duas Simulações de Evacuação em Situação de Emergência nas Escolas Municipais Geralda Izaura (Parque Santana) e Paulo Freire (Mauá).



“Escolhemos duas escolas para podermos realizar esse simulado de evacuação para adventos adversos, que podem ser tanto colapsos estruturais como um princípio de incêndio. Fizemos a evacuação com todas as pessoas, alunos e funcionários, trazendo para um local seguro. Finalizamos com orientações aos alunos para que eles possam levar essas informações para seus familiares, amigos e vizinhos”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral.



Além de orientar e preparar os estudantes para o enfrentamento às situações de emergência, a Defesa Civil esclareceu sobre os riscos comuns ao período de anormalidade e sobre o trabalho realizado pela Secretaria durante o período de normalidade.



“A Defesa Civil faz um trabalho diário, realizando um levantamento de áreas de risco e, em cima desse trabalho de pesquisa com nossos técnicos, podemos implantar pluviômetros que nos avisam dos riscos que possam vir acontecer e sirenes para alertas à população”, esclareceu o secretário.



Para receber alertas sobre fortes chuvas e possíveis deslizamentos e alagamentos, a população pode cadastrar seu CEP através de SMS para o número 40199. “É uma ferramenta importantíssima para salvar vidas também”, finalizou Amaral.