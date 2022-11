Educação de Magé inicia renovação de matrículas a partir desta terça (29). - Divulgação/Gilson Jr.

Educação de Magé inicia renovação de matrículas a partir desta terça (29).Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 29/11/2022 06:50 | Atualizado 29/11/2022 22:20

Magé - O ano letivo de 2022 está acabando e a Prefeitura de Magé inicia a renovação de matrículas para os alunos das 108 unidades escolares da rede municipal, a partir desta terça-feira (29). Os responsáveis precisam comparecer à unidade onde o aluno estuda, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente.

“Estamos nos organizando para o aluno letivo de 2023 e já vamos iniciar na próxima semana a renovação de matrículas que vai até dia 9 de janeiro. Na renovação, não precisa dos documentos dos alunos, mas o responsável precisa comparecer na unidade neste período. O calendário de matrículas está dividido em quatro fases: a renovação para quem já é aluno, o remanejamento dos alunos, a transferência entre unidades escolares caso seja de interesse da família e tenha vaga e, por último, o período de novas matrículas para quem deseja entrar na nossa rede de ensino. O nosso foco neste momento é renovar a matrícula dos nossos alunos”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Novas Matrículas

Para quem deseja estudar na rede municipal de ensino, as novas matrículas começam em 16 de janeiro e vai até dia 27 e os interessados vão fazer a pré-matrícula online através do site oficial da Prefeitura (www.mage.rj.gov.br). Após a inscrição, os responsáveis ou o próprio aluno, se for maior de 18 anos ou emancipado, terá cinco dias úteis para comparecer à unidade educacional que foi contemplado, com os documentos necessários.

“O não comparecimento do aluno ou do responsável no período de cinco dias úteis após a pré-matrícula no site acarreta a desistência da vaga e automaticamente será liberada para nova concorrência pública”, reforça Sandra.

No ato de comparecimento para efetivação da matrícula, é preciso levar: certidão de nascimento ou casamento, RG e CPF do aluno e do responsável legal, comprovante de residência ou declaração de associação de moradores, duas fotos 3X4 recentes, cartão de vacina atualizado, número de telefone para contato, endereço eletrônico (e-mail), histórico escolar ou declaração atualizada que conste o ano de escolaridade e o resultado do ano anterior (exceto para matrícula na Educação Infantil) e laudo médico do estudante que, no ato da inscrição, foi declarado com deficiência, se for o caso.

Calendário:

29/11 a 09/12 - Renovação de matrículas

12/12 a 20/12 - Matrícula dos alunos remanejados da Educação Infantil em função do não atendimento em algumas turmas

02/01 a 06/01 - Matrícula dos alunos do Ensino Fundamental na unidade educacional de destino em função do não atendimento ao ano de escolaridade seguinte

09/01 a 13/01 - Transferência entre unidades escolares dos alunos matriculados

16/01 a 27/01 - Novas matrículas