Magé debate Políticas Públicas de Turismo em Fórum Municipal.Divulgação.

Publicado 08/12/2022 16:14 | Atualizado 08/12/2022 19:17

Magé - Na última terça-feira (7), Magé realizou o II Fórum Municipal de Turismo, que debateu sobre as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor turístico na cidade. Durante o fórum foram apresentados temas voltados para cultura e turismo, regionalização turística, turismo religioso, artesanato e mídias sociais, com o objetivo de fortalecer a influência turística da cidade no estado e consolidar a identidade turística de Magé.



“Magé tem um potencial turístico imenso e é por isso que estamos realizando a segunda edição do fórum com a presença do poder público estadual, para mostramos nossas belezas como as igrejas centenárias nas quais vamos fomentar o turismo religioso e as belíssimas cachoeiras que temos por aqui, além da primeira estrada de ferro na Guia de Pacobaíba. Temos muito a oferecer para o turista, trazer esse fomento e tornar Magé um polo turístico dentro do estado”, destacou o secretário de Governo, Vinícius Bastos.



"Essa reunião para debater o Turismo e seus problemas, como o estado pode ajudar aqui em Magé e na região com a infraestrutura, sinalização, promoção e divulgação, é muito importante para esse entrosamento. O turismo é uma atividade econômica da vocação aqui da cidade e que tem suas riquezas como a Guia de Pacobaíba e o fundo da Baía de Guanabara. Tem um grande trabalho a ser desenvolvido aqui em Magé”, frisou o secretário estadual de Turismo, Sávio Neves.



O final do evento contou com duas importantes ações para o Turismo de Magé: a entrega da Carteira Nacional dos Artesãos, para 67 mageenses, e o lançamento do site de Turismo da cidade ( turismo.mage.rj.gov.br ) que apresenta o portifólio turístico da cidade. O evento contou com exposição de artesanatos e produtos mageenses, além de estandes das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável.

“Estamos trabalhando no fomento do turismo tanto no estado quanto aqui na região. Hoje realizamos dois passos super importantes com a entrega da carteirinha para profissionalizar os artesãos, e o lançamento do nosso site. No ano passado tivemos nosso primeiro fórum que discutiu a sustentabilidade e trazer esse segundo fórum é um grande passo discutindo as políticas públicas para desenvolvimento”, disse Taiane Paniçollo, diretora de Turismo.

Além do secretário Vinícius Bastos, a mesa de abertura do Fórum Municipal de Turismo foi formada pelo Secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves; pelos secretários municipais Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos) e Sandra Ramaldo (Educação e Cultura); e pelo deputado estadual eleito Vinícius Cozzolino. O representante do executivo estadual ressaltou a importância do trabalho conjunto entre o município e o estado. Também marcaram presença o chefe de Gabinete da Prefeitura de Magé, Mauro Cozzolino; os vereadores Arthur Cozzolino e Vinícius Nina; e a presidente do Fórum Estadual de Secretaria de Turismo, Mirian Rodrigues.