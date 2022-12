Magé promove consultoria para fazedores de cultura. - Divulgação/Marcelo Dias.

Magé promove consultoria para fazedores de cultura.

Publicado 08/12/2022

Magé - Magé vai abrir as inscrições para o 1º edital municipal de fomento à cultura mageense: “Magé de Muitas Culturas”, nos próximos meses, e, para preparar os fazedores de cultura, a Prefeitura iniciou na última quarta-feira (7) o “Descomplica Cultural”. O programa é uma consultoria técnica gratuita que está ajudando a destrinchar todos os processos desde a montagem e a elaboração até o relatório de comprovação.



“Essas capacitações fazem parte do cronograma das ações do edital que estamos realizando e vieram para potencializar a Cultura de Magé. Foi a partir da escuta em comunidades no município que identificamos a diversidade cultural que existe em nossa cidade e que, por muitos anos, ficou perdido ou sem incentivo. As oficinas são, portanto, um feito inédito que vão orientar muitos grupos e promover a sustentabilidade econômica e fortalecer a cultura mageense”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



Quarenta e sete mageenses se inscreveram no Descomplica Cultural. Entre elas, Valdirene Couto, do Quilombo Maria Conga. “Eu falo aqui, em primeiro lugar, como mulher preta e empoderada. Já participei de outros cursos para elaboração de projetos, porém esse de hoje valeu muito a pena. Das últimas vezes, foram outras pessoas que escreveram os nossos projetos e eu quero poder ter essa autonomia de falar assim, eu estou escrevendo, estou fazendo do nosso jeito, com o amor que a gente tem pela nossa cultura, pelas nossas raízes. Esse momento aqui é único”. Ela também agradeceu à Prefeitura por abraçar os produtores.



O produtor de TV, Wbirajara Rocha de Souza, também aproveitou a consultoria da Prefeitura. “É muito importante o reconhecimento, principalmente, dos órgãos públicos pelo nosso trabalho, pois estamos contribuindo para o crescimento da cultura e, com esse incentivo, nos dá a possibilidade de crescer cada vez mais no nosso segmento. As oficinas vão nos ajudar em todo o processo e é importante para que todos possam aprender e tirar todas as dúvidas de como participar desse e de outros editais”.



O edital vai contemplar 120 mageenses em 11 categorias e o investimento do município será de mais de R$300 mil reais. O diretor do Departamento de Cultura de Magé, Victor Hugo Machado, destacou a importância da consultoria que acontece em três dias: 7, 12 e 22 de dezembro.



“A importância dessa ação é que a maioria dos fazedores não tem familiaridade com editais, certames e chamamentos públicos. Essa ajuda é uma forma do poder público dizer que está lançando essa ação de fomento e, ao mesmo tempo, está à disposição para facilitar esse caminho. Estamos descomplicando o processo que eles precisam fazer para se inscrever e depois aguardar o resultado”.