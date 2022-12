Evento foi realizado em celebração ao Dia internacional da Pessoa com Deficiência. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 07/12/2022 16:27

Magé - Conselheiros, profissionais das Secretarias Municipais da Saúde e da Assistência Social, representantes de entidades privadas e usuários dos serviços públicos de Magé assistiram, nesta quarta-feira (07/12), à palestra da professora da Uerj, Edicléia Mascarenhas, sobre as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. O evento foi realizado em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento também foi prestigiado pela secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, e pela subsecretária municipal de Políticas Públicas Assistenciais, Juliana Vasconcelos.



“Existem pautas que não foram superadas e precisamos enfrentar e avançar, como acessibilidade, educação inclusiva, mercado de trabalho”, disse a palestrante, que também é psicóloga e pedagoga e já integrou Conselhos do Estado e do município de Belford Roxo, entre outras atuações.



A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Magé (Comdef), Fernanda Lima, e o vice-presidente Erlon Lopes, também destacaram a importância de debater as pautas e propor melhorias nas políticas públicas. Segundo o Conselho, existem cerca de 7 mil pessoas com deficiência no município, a partir de dados de usuários no sistema público de saúde.



“Precisamos fazer acontecer as melhorias, principalmente em relação à mobilidade urbana e à saúde”, disse Erlon.“A legislação é muito boa em relação à causa da deficiência. O que falta é o cumprimento das leis, na prática”, completou Fernanda.



Já a secretária Flávia Gomes revelou que Magé está no caminho certo, com políticas públicas integradas para resguardar os direitos das pessoas com deficiência.“Temos trabalhado bastante na inclusão da pessoa com deficiência. E o Conselho é um grande aliado para o fomento das políticas públicas integradas entre a Assistência Social, a Saúde e a Educação, uma vez que o público é o mesmo atendido nas três áreas”, explicou Flávia.