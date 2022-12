Liga Mageense precisa de uma vitória no tempo regulamentar e empate na prorrogação para seguir no campeonato. - Divulgação.

Publicado 01/12/2022 15:27 | Atualizado 02/12/2022 00:54

Magé - A partida que vale vaga na final do Carioca de futsal será decidida no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, no jogo entre Magé Futsal e Corrêas. A partida será às 18h com entrada franca e transmissão pelo canal da Prefeitura de Magé no YouTube. O time de Petrópolis levou a melhor na primeira rodada e venceu o Magé por 3x2. O gol da virada saiu em um tiro de 10 metros, faltando 20 segundos para o fim do jogo. A rivalidade entre o time da Baixada e Petrópolis está cada vez mais acirrada, tendo em vista que este confronto é a reedição da final do Carioca no primeiro semestre.

“Fomos bem até os 25 segundos finais aonde, coletivamente, tivemos um equívoco que traduziu numa sexta falta e, por consequência, um gol. Tivemos aquele momento de frustração porque tínhamos um plano de jogo, estávamos obtendo um resultado positivo e 25 segundos é pouco tempo para uma reação. Mas nada que 48 ou 60 horas depois não estejamos nos revigorando e fortalecendo para ter resiliência e se superar. É o que faremos no próximo confronto”, afirma o treinador, Marcelo Biro, que comanda o time desde 2021.

Magé Futsal completa 2 anos de projeto e já no ano de estreia ganhou o título Carioca e mandou dois atletas para a Liga Nacional: Caio Pedro e Pedro Henrique, ambos no Assoeva, time do Rio Grande do Sul. Na base, o projeto já ganhou os títulos do sub-13, em 2021, e disputa a final do sub-9 e 13 deste ano.

“O projeto é recente e vitorioso. Estamos apenas no começo e espero que isso se torne uma constante: títulos e revelação de jogadores para o mundo do futsal. Nossa base também está em alto nível. Diversos meninos jogam no Magé e em outros clubes grandes de campo como Flamengo, Fluminense e Botafogo. O foco agora é na semifinal contra o Corrêas que é um bom time, mas estou confiante”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.