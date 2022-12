Sementes de milho com mais vitaminas são distribuídas aos agricultores de Magé. - Reprodução.

Sementes de milho com mais vitaminas são distribuídas aos agricultores de Magé.Reprodução.

Publicado 09/12/2022 07:03

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável, vai distribuir cerca de 200 quilos de sementes de milho biofortificados (com mais vitaminas) gratuitamente aos produtores rurais da cidade. As sementes foram multiplicadas no Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam), na Cachoeira Grande, a partir das amostras cedidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

“Este milho é conhecido como variedade e não híbrido, ou seja, não precisa ficar comprando semente todo ano porque não é estéril. É só guardar um pouquinho para replantar. Além disso, por ser biofortificado, tem mais vitamina A. A coloração é diferente, mais vermelha”, explicou o secretário de Agricultura, Luis Gustavo Ramos.

Os agricultores confirmam as principais vantagens de economia e qualidade das sementes.

"Esta iniciativa da Prefeitura é muito importante, ajuda muito porque hoje em dia é muito difícil adquirir sementes boas e com baixo custo, ainda mais desta forma gratuita. Estas sementes biofortificadas têm muito bom desempenho na terra e podemos colher o milho sem parar o plantio de outras culturas. A economia é absurda e a certeza de lucro futuro", declarou Paulo Cesar Jesus, proprietário do Sítio São Luis, no Rio do Ouro.