Enel abre loja em Magé neste sábado (12) para negociações de dívidas.Divulgação.

Publicado 14/12/2022 21:58

Magé - A Enel Distribuição Rio melhorou as opções para a campanha Quita Fácil Campeão de renegociação de dívidas, que oferece condições especiais para clientes que querem ficar em dia com a distribuidora. Com isso, consumidores que já possuem algum parcelamento em atraso agora poderão negociar a dívida total de acordo com as condições da campanha. Neste sábado (17), a loja de Magé estará aberta para negociação de débitos.



Quem já tem algum parcelamento de conta atrasado terá a partir de agora a possibilidade de fazer 1 (uma) renegociação em até 12 vezes, sendo entrada mínima de 50% do valor total da dívida + até 11 parcelas. Para participar, o cliente não pode ter renegociado um parcelamento em atraso nos últimos 12 (doze) meses. A campanha segue válida até 31 de dezembro.



Além disso, os clientes que não possuem parcelamento ativo ainda poderão buscar os canais da empresa para negociar com até 30% de desconto ou parcelar em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito, dependendo do perfil da dívida.



O objetivo da ação é dar mais prazo e facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente nessa época de fim de ano.

“Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes com condições especiais. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do nosso apoio”, afirma Ana Teresa Raposo, diretora de Mercado da Enel Rio.



1) Clientes com parcelamento na conta em atraso



Consumidores que já possuem algum parcelamento na conta de energia poderão negociar a dívida total em até 12 vezes, sendo uma entrada mínima de 50% da dívida + até 11 parcelas sem juros de parcelamento, dentro da própria conta de energia. É importante reforçar que o cliente não pode ter renegociado um parcelamento em atraso nos últimos 12 (doze) meses. Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Lojas e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).



2) Clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias



Os clientes que se enquadram neste perfil podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (10 % de entrada + 11 parcelas) sem juros, dentro da própria conta de energia. Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Site (enel.com.br), app da Enel Rio, lojas ou Central de Relacionamento (0800 28 00 120). Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito, sem precisar sair de casa. Basta acessar o site enel.com.br.



3) Clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias



Podem parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora). Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Lojas e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).