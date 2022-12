Magé vai triplicar entrega do kit natalidade para 2023 - Divulgação

Publicado 13/12/2022 21:43

Magé - O kit natalidade com enxoval básico já é uma realidade em Magé. Em 2022, a Prefeitura entregou 780 kits com banheira, bolsa, toalha, fraldas e meias para as gestantes acompanhadas pelo programa Criança Feliz. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o auxílio estava previsto em lei, desde 2014, mas somente na atual gestão foi entregue. E, para o próximo ano, o benefício será ampliado para 2.500. Na segunda-feira (12), o município fez a última entrega do ano para as gestantes acompanhadas pelos CRAS do 6º distrito.

"A Secretaria de Assistência Social viu que tinha uma lei de benefícios eventuais e que até hoje não tinha sido posta em execução. No ano passado, conversamos com o nosso prefeito e ele entendeu a necessidade de estar contemplando essas famílias em situação de vulnerabilidade social e passamos a entregar às gestantes do programa criança feliz um kit natalidade com um enxoval básico, mas que atende famílias que muitas vezes que não conseguem comprar esses kits para as crianças que estão nascendo. Iniciamos esse ano com 780 kits, mas com o aumento da demanda vamos ampliar para 2.500 em 2023", garante a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.



O kit natalidade faz parte do programa "Gestação e Amor", que além da entrega do kit, acompanha 1.894 famílias, sendo 1.453 crianças e 780 gestantes, através do programa Criança Feliz. Rosana Ferreira, de 28 anos, é mãe de primeira viagem e para ela está sendo de grande valia participar do programa.

"Como fui pega de surpresa dessa gravidez está sendo de grande ajuda, porque a equipe tira todas as dúvidas e estou fazendo todo o meu pré-natal pelo SUS. Está sendo muito bom, porque sou autônoma e nesse período tive que parar de trabalhar, e vai ser uma ajuda muito grande não precisar comprar esse enxoval".

O programa também está dando um suporte para Daiana Bispo, de 23 anos, além dela, o filho de 1 ano e 8 meses, é acompanhado pela equipe técnica.

“Esse programa está sendo de grande ajuda, porque essa gravidez não foi esperada, mas se Deus mandou será muito bem-vinda e toda essa ajuda está sendo de grande valia.