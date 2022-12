Magé tem ceia de Natal na merenda escolar - Phelipe Santos/Divulgação

Magé tem ceia de Natal na merenda escolarPhelipe Santos/Divulgação

Publicado 19/12/2022 20:09

Magé - Faltam seis dias para o Natal e todo mundo fica naquela expectativa de comer os quitutes da ceia. Em Magé, esse momento foi antecipado e os alunos da rede municipal estão tendo uma refeição especial com lombo assado ao molho, arroz colorido, batata sauté, farofa com ovo, feijão carioquinha, salada, pavê delícia de banana e suco. A proposta da Secretaria de Educação e Cultura é promover um momento de mesa com os alunos através de um cardápio especial para celebrar o encerramento do ano letivo.

Magé tem ceia de Natal na merenda escolar Phelipe Santos/Divulgação



“Natal é tempo de paz, amor, de fazer amizades, reencontrar amigos e por isso preparamos um cardápio diferenciado para que os nossos alunos possam se confraternizar e estar à mesa com seus amigos. Adaptamos o nosso cardápio para que ele se torne natalino e na escola também trabalhamos essa questão da confraternização e do amor em torno de uma mesa linda, maravilhosa e nutritiva”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



Nesta segunda-feira (19), foi a vez dos alunos da Escola Municipalizada Luiza Vieira, em Nova, comerem os quitutes natalinos. Camilly dos Santos, aluna do 9º ano, aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Natal é tempo de paz, amor, de fazer amizades, reencontrar amigos e por isso preparamos um cardápio diferenciado para que os nossos alunos possam se confraternizar e estar à mesa com seus amigos. Adaptamos o nosso cardápio para que ele se torne natalino e na escola também trabalhamos essa questão da confraternização e do amor em torno de uma mesa linda, maravilhosa e nutritiva”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.Nesta segunda-feira (19), foi a vez dos alunos da Escola Municipalizada Luiza Vieira, em Nova, comerem os quitutes natalinos. Camilly dos Santos, aluna do 9º ano, aprovou a iniciativa da Prefeitura.

Magé tem ceia de Natal na merenda escolar Phelipe Santos/Divulgação

“O que vocês preparam pra gente foi muito bacana, sem contar que a comida está maravilhosa, as cozinheiras Regina e Adriana arrasam muito. Esse momento foi muito aconchegante, porque a gente comeu com os amigos e trouxe esse ambiente de família. Ter essa ceia adiantada foi ótima”.



Para José Gabriel, de 15 anos, do 9º ano, a ceia natalina foi uma refeição maravilhosa.

“A merenda é muito boa, mas essa refeição de natal superou. A comida está ótima, a mesa muito bonita e festiva. Foi tudo muito show de bola, gostei muito. É sempre bom estar entre amigos”.



Este é o segundo ano em que a Prefeitura promove o cardápio natalino nas últimas semanas no ano letivo.

Magé tem ceia de Natal na merenda escolar Phelipe Santos/Divulgação

“Fizemos ano passado, em 2022 e faremos nos próximos anos. Esse momento é muito importante do natal é muito especial e não podemos deixar passar em branco”, finaliza Ramaldo.