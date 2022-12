Magé abre processo seletivo para professor da rede municipal - Divulgação

Magé abre processo seletivo para professor da rede municipalDivulgação

Publicado 19/12/2022 20:05

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Educação e Cultura, vai realizar inscrições, na próxima semana, de quarta a sexta-feira (28 a 30-12), para o processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro reserva de professores para a rede municipal de ensino, no ano letivo de 2023. As vagas são para o preenchimento de vagas na Educação Infantil; anos iniciais da Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; anos finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Ciências, História, Geografia e Inglês; Especialista em Educação e Estimulador Materno-Infantil.

As inscrições serão presenciais, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, das 9h às 17h, por letra inicial do nome. De A a H, no dia 28-12; de I a Q, no dia 29 e de R a Z, no dia 30. A Secretaria de Educação fica na Avenida Padre Anchieta 163, Centro de Magé. Não será cobrada taxa de inscrição.

A documentação a ser apresentada dentro de um envelope (original e duas cópias) é a seguinte:

- Identidade e CPF;

- Duas fotos 3x4 recentes;

- PIS/Pasep;

- Carteira de Trabalho;

- Título de Eleitor;

- Comprovantes de residência, de quitação de obrigações militares e de escolaridade;

- Certidão de nascimento ou casamento e de nascimento de filhos;

Certidões negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal e Estadual e de quitação das obrigações eleitorais;

- Certificados de cursos de Especialização;

- Currículo;

- Comprovação de experiência profissional

Avaliação - A avaliação será feita através de uma redação, que será aplicada no dia 08 de janeiro de 2023, além da análise de títulos, no dia 23 de janeiro. Haverá ainda inspeção médica nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O resultado final do processo seletivo com convocação para contratação será divulgado no dia 2 de fevereiro.

Remuneração e jornada de trabalho - A remuneração e a jornada de trabalho específicos de cada cargo são estes: professor de Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (R$ 1.350 e 22 horas e meia de trabalho semanal), professor de Anos finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (1,5 mil e 16 horas), Especialista em Educação (R$ 1,639 mil e 16 horas) e Estimulador Materno-Infantil (R$ 1.290 e 40 horas). O número de vagas vai atender à necessidade de cada função descrita no processo seletivo.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas em https://mage.rj.gov.br/licitacoes-e-contratos/