Foto Ilustrativa do Réveillon 2018 na Praia dos Cavaleiros - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 21/12/2022 17:37 | Atualizado 21/12/2022 17:39

Magé - O réveillon de Magé vai agitar a Praia do Anil, em Mauá, nos dias 31 de dezembro e 1º janeiro e para quem deseja trabalhar no evento, a Prefeitura abriu um edital com 75 vagas para comercialização de comidas, guloseimas, bebidas e vendas de brinquedos. A pré-seleção será feita de forma on-line pelo site mage.rj.gov.br e os interessados poderão se inscrever das 14h do dia 23 até às 17h de 28 de dezembro.

São três modalidades de inscrição: quiosque 1, quiosque 2 e ambulantes. São 25 vagas para o quiosque 1 com espaço de até 4m² (quatro metros quadrados) cada, destinados a exploração de venda de comidas, bebidas e guloseimas, sendo proibida a venda de produtos em garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer natureza de vidro, a serem instalados na rua Carlos Franco. O quiosque 2 tem 20 vagas com as mesmas descrições do primeiro, mas será instalado na rua Nossa Senhora da Penha. Já para os ambulantes, são 30 vagas.

De acordo com o Edital, os selecionados na modalidade quiosque deverão pagar uma uma taxa diária de R$ 36,18 por metro quadrado de área e os ambulantes R$ 67,80, por meio da emissão do DAM - Documento de Arrecadação Municipal.



O resultado dos classificados será divulgado, a partir das 18 horas, do dia 28 de dezembro de 2022, no site oficial da Prefeitura. Todas as informações e requisitos estão disponíveis no edital.