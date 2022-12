Barões da Pisadinha - Divulgação

Publicado 23/12/2022 10:39

Magé - A grande festa organizada pela Prefeitura de Magé para celebrar a chegada de 2023 na Praia do Anil, em Mauá, depois de dois anos sem grandes comemorações por conta da pandemia da Covid-19, terá dois dias de shows e a virada fica por conta dos Barões da Pisadinha no dia 31 e no 1° dia do ano com o Grupo Clareou.

“Vamos celebrar a chegada de 2023 com a população no tradicional réveillon de Mauá. Ano passado não fizemos a festa porque respeitamos as orientações de prevenção à Covid-19, mas não poderíamos deixar passar em branco este ano. Teremos shows dos Barões da Pisadinha, do grupo Clareou e não podem faltar os nossos artistas locais. Sempre valorizando as pratas da casa”, anuncia o prefeito Renato Cozzolino.

Além do sucesso do grupo que divulgou o piseiro para todo o Brasil, a dupla sertaneja Rômulo e Ricardo e os DJs Maurinho e Boka vão agitar a grande festa, a partir das 19h. No dia 1º de janeiro, a festa começa mais cedo, a partir das 16h, com muito pagode com grupos locais: Clube do Churrasco e Só Alegria. Nos intervalos, os DJs Maurinho e Leth prometem agitar a festa até a apresentação principal com o Clareou.

“O réveillon de Magé será inesquecível, estamos preparando uma festa do jeito que o povo merece. Teremos um ambiente tranquilo e bem familiar como é a festa de Mauá. Estamos mobilizando as Secretarias de Segurança, Ordem Pública, Transporte e Saúde que nos darão todo o suporte para que tudo aconteça do jeito que planejamos”, explica o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

Pode x Não Pode

Para segurança de todos os presentes, a Prefeitura de Magé chama atenção para os objetos proibidos e liberados para o público acessar a área dos shows. Haverá dois portões para controlar o acesso com revista: um fica na rua Rigoberto Trinta, ao lado do DPO de Mauá, e outro na rua Francisco Alves, próximo ao Clube Recreativo do Anil.

Não pode: objetos perfurantes (tesoura, estilete, pinça, cortador de unha), fogos de artifício/sinalizadores, perfumes, cosméticos, desodorante, pasta, escova de dente, garrafas, latas, guarda-chuvas, capacete, armas de fogo, bastão de selfie, cadeiras/banquinhos , bandeiras e produtos, garrafas, copa ou vasilhames de qualquer natureza de vidro.

Pode: alimentos lacrados em plástico transparente para consumo próprio (biscoitos, barras de cereal, frutas e sanduíches), garrafas d’água de plástico mas sem tampa, carregadores e lentes para smartphone, câmeras, cangas, agasalhos, capas de chuva, bonés, chapéus e caixa térmica até 34 litros.