Magé investe em educação e amplia oferta de vagasDivulgação

Publicado 28/12/2022 11:51

Magé - Com a meta de que nenhuma criança fique fora da escola, Magé investiu na ampliação da oferta de vagas nas unidades educacionais municipais nos últimos dois anos. Foram mais de 28 mil novas matrículas realizadas desde janeiro de 2021, totalizando mais de 40 mil alunos na rede de ensino atualmente. Pós-pandemia já foram inauguradas cinco unidades escolares e mais oito estão em construção.



Duas novas escolas e uma nova creche abriram 860 vagas e outras duas creches receberam novas instalações, ampliando a oferta, nas duas unidades, para 235 vagas. Para 2023, estão sendo construídas mais três creches, três escolas modernas, uma escola padrão e um Espaço Educativo Rural e Urbano.

Além da ampliação na oferta de vagas nas creches e escolas, o atendimento no AME e no AME Azul também subiram. São 325 atendimentos semanais para alunos autistas e 440 atendimentos quinzenais para alunos com outras patologias. Foram capacitados 300 profissionais para auxiliar na locomoção, alimentação e ensino de, aproximadamente, mil alunos em atendimento educacional especializado nas escolas.Para diagnóstico de aprendizagem e ajustes pedagógicos pós-pandemia, a Avaliação Municipal do Ensino Fundamental foi realizada com mais de 23 mil alunos em 71 unidades. Também pós-pandemia, oatendeu cerca de 2.500 alunos com aulas de reforço para as crianças com dificuldade na leitura e escrita. Para 650 professores dos anos iniciais, a Prefeitura fez valer a Lei 11.738/2008, assegurando o direito de ter 1/3 da jornada de trabalho para planejamento de aulas e outras atividades, evitando o acúmulo de serviços em casa.Foram entregues 44 mil kits com materiais escolares para alunos e professores, além de uniformes completos para todos os alunos. Na pandemia, foram 41 mil kits alimentação entregues. E falando em alimentação, foram servidas mais de 34 milhões de refeições na merenda escolar nos últimos dois anos.