Edital vai contemplar agentes culturais em MagéGilson Costa Jr/Divulgação

Publicado 28/12/2022 11:48 | Atualizado 28/12/2022 11:54

Magé - Chegou o dia tão esperado para os agentes culturais mageenses. A Prefeitura de Magé abriu nesta terça-feira (27) as inscrições para o edital “Magé de Muitas Culturas” que foi lançado no dia 5 de novembro e vai beneficiar 120 produtores culturais da cidade com um fomento total de R$ 300 mil. O edital está disponível no site mage.rj.gov.br e as inscrições vão até 25 de janeiro.

Cada produção cultural será contemplada com R$2.500 e terá espaço para se apresentar no Festival Magé de Muitas Culturas, a ser realizado em 2023. Poderão participar fazedores de cultura maiores de 18 anos domiciliados em Magé, que devem estar inscritos no Cadastro Municipal de Cultura e atuarem no setor artístico-cultural há no mínimo 1 ano.

Serão 11 categorias contempladas: cultura popular (28), música (20), dança (20), práticas e fazeres artesanais (10), artes visuais (8), artes cênicas (8), gastronomia criativa (7), audiovisual (5), literatura (5), arte urbana (5), moda e vestuário (4).

Para esclarecimento de dúvidas, estão disponíveis canais de atendimento como os e-mails cultura@mage.rj.gov.br e editalculturamage@gmail.com, e o whatsapp (21) 99566-6036, ou presencialmente no endereço Rua Padre Anchieta, nº 163 – sala 7, Centro – Magé.