Magé inicia Operação VerãoDivulgação

Publicado 26/12/2022 20:31

Magé - Atenção para as regras da Operação Verão de acesso às cachoeiras de Magé para excursões ou a prática de ritos religiosos. Os proprietários de veículos coletivos (ônibus, vans e micro-ônibus) e instituições religiosas devem entrar em contato com a Subsecretaria Municipal de Turismo por e-mail ou presencialmente. Todos os ônibus ou vans que ofertam serviços turísticos são obrigados a serem registrados no Ministério do Turismo e na Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT).

As excursões devem solicitar os boletos (por e-mail ou presencialmente) e efetuar o pagamento das taxas em bancos e/ou lotéricas para obter o credenciamento anual. São duas taxas: uma para o responsável, válida por um ano; e outra para ônibus, válida para o dia agendado.

Após o pagamento das taxas, o responsável pela excursão deve comparecer à Subsecretaria de Turismo para agendar a autorização, com o comprovante de pagamento das licenças e os seguintes documentos:

- Identidade e CPF do responsável pela excursão;

- Contrato da empresa de ônibus, CNPJ, n° de ordem do veículo e placa, nome do(s) motorista(s) e respectivo documento (CNH);

- Cópia do comprovante de residência do responsável pela excursão;

No caso das instituições religiosas, não há cobrança de taxa mas é necessária a apresentação dos seguintes documentos para obter a autorização:

- Identidade e CPF;

- CNPJ;

- Cópia do comprovante de residência do responsável pela instituição;

- Documentação da instituição religioso

O e-mail da Subsecretaria de Turismo é turismo@mage.rj.gov.br. O endereço é Rua C, s/nº, Fragoso (Ginásio Poliesportivo Djair Corrêa) e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Trânsito livre – Os moradores no entorno das cachoeiras, em Santo Aleixo, Andorinhas e Rio do Ouro, podem retirar os adesivos de Trânsito Livre nas barreiras da Operação Verão ou na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Ordem Pública, que fica na Avenida Santos Dumont, s/nº, Piabetá (em cima do 1º Módulo da Rodoviária). É preciso apresentar comprovante de residência e identidade.