Comerciantes de Magé têm atendimento exclusivo da Águas do Rio. - Divulgação.

Comerciantes de Magé têm atendimento exclusivo da Águas do Rio.Divulgação.

Publicado 30/12/2022 19:29

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Transporte, se reuniu com a empresa que detém a concessão para operar as linhas municipais de transporte público na cidade para definir o itinerário durante a festa de Réveillon que será realizada em Mauá nos dias 31 e 1. A empresa se comprometeu a operar 24h durante o final de semana em toda a cidade, com a frota reforçada para atender a demanda.

Devido ao bloqueio no trânsito próximo à área de shows, os ônibus que saem de Mauá ficarão baseados em dois pontos: na Rua Carlos Franco, esquina com a Quinze de Novembro, com destino a Magé e Piabetá; e também no Terminal Rodoviário de Olaria, com destino a Magé, Piabetá e Suruí.