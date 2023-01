Conselheiros dos recursos do Fundeb de Magé tomam posse - Marcelo Dias/Divulgação

Conselheiros dos recursos do Fundeb de Magé tomam posseMarcelo Dias/Divulgação

Publicado 09/01/2023 19:43

Magé - Os novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb) tomaram posse em Magé. O Conselho é composto por 15 membros, com representantes do governo e da sociedade civil, e tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo. Esta composição do CACS-Fundeb terá mandato durante o quadriênio 2023-2026.

“Como uma apaixonada pela Educação e professora de carreira que sou, vejo a formação do CACS-Fundeb com grande alegria. Os conselheiros cumprem um papel fundamental no desenvolvimento educacional do nosso município e buscaremos sempre dar o suporte necessário. Que tenhamos pela frente um tempo fecundo de trabalho em conjunto entre sociedade civil e poder público pautado pelo diálogo, ética e responsabilidade”, disse a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.

Confira a lista dos conselheiros empossados:

Representantes do Poder Executivo

1º Titular: Ricardo José de Azevedo Portella

1º Suplente: Matheus Pereira de Brito

2º Titular: Luíza Duarte Cavalcante

2º Suplente: Ive de Oliveira Correia

Professores (SISMA)

Titular: Érica Corrêa Evaristo

Suplente: Maria da Glória dos Santos

Diretores (Conselho Escolar)

Titular: Ravonã da Silva Bulhões

Suplente: Lucilene Felix da Silva

Servidores (SISMA)

Titular: Sebastião José Tavares da Silva

Suplente: Victor Hugo de Souza Moren

Pais/Responsáveis (Conselho Escolar)

1º Titular: Viviane de Oliveira Lima Soares

1º Suplente: Sheila Aparecida Marinho de Almeida

2º Titular: Luciano Gregório Silva

2º Suplente: Elaine Cruz Jeronimo

Estudantes

1º Titular: Marcos Aurelio Ferreira dos Santos

1º Suplente: Daniele de França Rodrigues

2º Titular: Maria Angélica Campos de Oliveira

2º Suplente: Ronaldo Souza Pinheiro Júnior

Conselho Municipal de Educação

Titular: Ana Lisa Nishio

Suplente: Max Olivio Lodi Castro

Conselho Tutelar

Titular: Andrea Guedes

Suplente: Rosemari Bernardes

Escola de Campo

Titular: Mônica Costa Santos

Suplente: Cristiane de Matos Paulo

Poder Legislativo

Titular: Fabiane Gonçalves Sepulvida Prata

Suplente: Leila do Nascimento Gaudard

Sociedade Civil

1º Titular: Edison de Freitas

1º Suplente: (em aberto)

2º Titular: Melquisedeque da Silva Oliveira

2º Suplente: (em aberto)