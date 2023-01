Trem pode voltar a fazer trajeto entre Magé e Petrópolis - Reprodução Facebook

Trem pode voltar a fazer trajeto entre Magé e PetrópolisReprodução Facebook

Publicado 11/01/2023 21:03

Magé - Um projeto da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana pode reativar uma antiga ligação entre a Baixada Fluminense e a cidade de Petrópolis, na Região Serrana. Em publicação nas redes sociais, o atual secretário da pasta, Washington Reis, divulgou que se reuniu com representante da empresa Marcopolo Rail para tratar da recuperação do trecho de ferrovia em uma linha passando por Magé, Guapimirim, Vila Inhomirim, chegando até Petrópolis.

"Além de facilitar o transporte dos trabalhadores e moradores, a nova integração vai ajudar no desenvolvimento do turismo da região através de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) moderno", afirmou Reis.

Trecho histórico

O estado do Rio de Janeiro está diretamente ligado à história do Brasil, com uma variedade de lugares que ambientaram momentos importantes do país. E a Baixada Fluminense também possui lugares e histórias que se confundem com a do Brasil. Um deles fica localizado em Magé: a primeira ferrovia do país. A Guia de Pacobaíba foi inaugurada em 30 de abril de 1854. O primeiro trecho era entre Guia de Pacobaíba e Raiz da Serra. Em 1883, a via foi estendida até Petrópolis.