Enel Consumo Consciente em Magé nesta semana - Divulgaçao

Publicado 09/01/2023 20:01

Magé - Nesta semana, a Enel Distribuição Rio promove palestras e oficinas com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além de troca de lâmpadas em Magé. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED – até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis.

Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.



Serviço





Magé



Terça-feira (10/01)



Horário: 8h30 às 17h



Local: Praça da Coroa - Estrada Real de Mauá S/N, Mauá







Horário:10h às 12h



Local: Associação de Moradores - Rua Santana, Pau Grande







Quarta-feira (11/01)





Horário: 8h30 às17h



Local: Praia do Imperador - Avenida Governador Roberto Silveira, Mauá







Quinta-feira (12/01)





Horário: 8h30 às 17h



Local: Praça Sete de Setembro - Rua Dona Elvira, Piabetá







Sexta-feira (13/01)





Horário: 8h30 às 17h



Local: Praça da Capela - Estrada Municipal, 325, Santo Aleixo