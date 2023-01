Magé participa do lançamento do projeto Verão #TônoRio - Divulgação

Publicado 13/01/2023 20:19

Magé - Na última quinta-feira (12), foi dada a largada para a 2ª edição do Projeto Verão #tônoRio, promovido pelo Governo do Estado, que tem o objetivo de fomentar o turismo de todas as regiões turísticas do estado. A ação conta com um estande com vídeos informativos, áreas interativas e programação musical em Copacabana, Posto 4. A apresentação de Magé será no dia 5 de fevereiro.

“Essa oportunidade de divulgação dos atrativos de todo o estado do Rio de Janeiro é muito importante para a regionalização e o fomento do turismo dos municípios interioranos. Magé participa pela segunda vez da ação promocional por meio da Subsecretaria de Turismo. No dia 5 teremos uma atração mageense tocando no palco, Marques Freitas levando o melhor da nossa cultura musical, e também teremos divulgação com vídeos, panfletos e fotos dos nossos atrativos”, explicou a diretora de Turismo, Taiane Paniçollo.