Caxias está com inscrições gratuitas para curso de desenhoDivulgação

Publicado 04/07/2023 20:18

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, por meio da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, abriu inscrições para as Oficinas de Desenho Digital e Colorização Digital. Os alunos vão aprender a desenhar e colorir por meio de mesa digitalizadora e programas de edição de imagem e ilustração.

As inscrições vão até o dia 27 de julho de 2023 e deverão ser preenchidas por meio de formulário on-line: https://forms.gle/3WzhhiTpCfvYdaeQ9

O candidato deve ter idade mínima de 12 anos, ser residente de Duque de Caxias e ter noção básica de desenho. O comprovante de residência e um desenho de próprio punho devem ser incluídos no formulário para avaliação.

No total, serão oito turmas, quatro para o mês de agosto e quatro para o mês de setembro, com aulas uma vez na semana. O aluno vai poder escolher entre quinta ou sexta-feira, nos turnos da manhã (das 09h30 às 11h30) ou tarde (das 14h às 16h).

Os selecionados para as turmas de agosto serão informados por e-mail no dia 28 de julho. Para início das turmas de setembro, os selecionados serão informados no dia 2 de agosto. As aulas para as turmas de agosto terão início no dia 3 de agosto e para as turmas de setembro, no dia 14 de setembro.

As oficinas são gratuitas e realizadas na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada na Praça do Pacificador, s/n. - Centro, D.C.