Processo seletivo conta com prova online e entrevista - Agência Brasil

Publicado 07/11/2023 00:54

Duque de Caxias - Os alunos do 5º ao 9º Ano de Escolaridade das Escolas Municipais da Rede de Ensino de Duque de Caxias começaram a realizar as provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A avaliação prossegue até o dia 17/11 e os estudantes serão avaliados em Língua Portuguesa e Matemática.

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais, com o objetivo de realizar um diagnóstico da realidade da educação.