Publicado 27/11/2023 18:11

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias mobilizou cerca de 300 agentes e voluntários na desocupação de moradores de cinco comunidades de Xerém, no quarto distrito, áreas consideradas de riscos de enchentes e deslizamentos. O treinamento serviu também para o teste de sirenes na região e fez parte da abertura da Semana Estadual de Redução de Riscos e Desastres, através da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).



As sirenes, localizadas na Rua Piauí, no bairro Santo Antônio, na Estrada da Pocilga, na Estrada de Xerém (Rodoviária) e na Estrada do Garrão, foram acionadas às 9h30 e todas as ações foram monitoradas do posto de comando móvel da defesa civil estadual, instalado na Praça da Mantiquira.

O treinamento faz parte da preparação para as chuvas de verão, para testar as sirenes do sistema remoto de alerta e alarme e a mobilização dos moradores. O simulado aconteceu simultaneamente em 18 municípios e envolveu, em Duque de Caxias, além da defesa civil e bombeiros, agentes da guarda municipal e da polícia militar.



O município conta com 18 sirenes de alerta, instaladas nos quatro distritos. Os moradores também são treinados para situações de emergência. Em casos de enchentes e riscos de deslizamentos, os mesmos devem procurar um local seguro ou os pontos de apoio localizados em escolas, clubes e igrejas.