Projeto caxiense já atendeu mais de 5 mil crianças sobre saúde bucal - Divulgação

Projeto caxiense já atendeu mais de 5 mil crianças sobre saúde bucalDivulgação

Publicado 08/12/2023 19:14

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, está promovendo, nas escolas da cidade, o Projeto “Sorriso Saudável”. A iniciativa consiste em percorrer as unidades educacionais a fim de ministrar dicas e cuidados sobre manutenção da saúde bucal dos alunos da Educação Infantil. Desde abril deste ano, já foram atendidas mais de cinco mil crianças.



Na segunda-feira, 04/12, foi a vez dos estudantes da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no bairro Parque Lafaiete, receberem a visita do Projeto “Sorriso Saudável”. Ministrada pela dentista Mariana Moreira, a ação contou com um bate-papo sobre a importância de escovar os dentes corretamente, o que deve ser evitado para se precaver contra a cárie, entre outros cuidados. Os alunos, por sua vez, participaram ativamente.

Projeto caxiense já atendeu mais de 5 mil crianças sobre saúde bucal Divulgação



“Temos que escovar os dentes quando a gente acorda, almoça e vai dormir”, disse Enzo Costa, de 6 anos. Já Liv Fonseca, de 5 anos, explicou que a cárie é um bichinho muito feio. Logo depois da roda de conversa, a dentista realizou exame bucal, com aplicação de flúor em todas as crianças. “Temos que escovar os dentes quando a gente acorda, almoça e vai dormir”, disse Enzo Costa, de 6 anos. Já Liv Fonseca, de 5 anos, explicou que aé um bichinho muito feio. Logo depois da roda de conversa, a dentista realizou exame bucal, com aplicação de flúor em todas as crianças.

Os alunos que necessitavam de tratamento receberam encaminhamento para um posto de saúde do município mais próximo à escola.



Segundo a dentista, o material utilizado é doado pela SMS.

“Normalmente, crianças que têm entre 4 e 5 anos de idade apresentam maior número de dentes com cáries. Já fizemos mais de 1.700 encaminhamentos para a realização de tratamento. O importante é que os alunos aprendam rápido e carreguem ensinamentos para a vida toda”, finalizou a profissional, que costuma fazer visitas às escolas três vezes por semana.